Оккупанты пытаются убить Viber – основной коммуникатор, – херсонский активист

Мобильная связь в Херсоне так и не удалось восстановить, интернет связь является частичной. Скорее всего, Интернет работает через российские маршрутизаторы. Хотя ясно, что простые граждане этого не знают.

Об этом 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он также добавил, что украинцы в Херсоне все чаще пытаются пользоваться VPN-сервисами, что позволяет обходить запреты кафиров.

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Также по городу ходят слухи, которые пока не реализованы: следующая цель оккупантов – "убить Viber". А эта соцсеть сейчас является единственным коммуникатором между херсонцами, оставшимися в оккупации и подконтрольной частью Украины,

– отмечает активист.

По словам Молчанова, ситуация со связью в Херсоне – стабильно плохая, пока ничего лучше не изменилось.

"Так же отсутствует возможность рассчитываться безналично в магазинах и любых заведениях. Такая же ситуация и с простыми платежками с карты на карту – нет возможности даже оплатить коммунальные платежи онлайн", – добавил активист из Херсона.

Информация от военных о ситуации на херсонском направлении

В ОК "Юг" рассказали, что ситуация на Херсонщине продолжает оставаться сложной. Пытаясь остановить продвижение украинских подразделений в восточном направлении, российские кафиры возводят дополнительные линии обороны, создают инженерные заграждения и минируют территорию советскими боеприпасами 50-х годов прошлого века.

При этом, пытаясь установить минные заграждения из старых боеприпасов, на них уже взорвалось несколько российских саперов. Вместе с тем в целях улучшения своего тактического положения враг готовится форсировать водные препятствия в регионе.

"В Херсоне и некоторых городах области появляется информация, что военные кафиры перевозят туда свои семьи, пытаясь убедить местных, что они здесь навсегда", – добавили в оперативном командовании.

Новости из Херсона – последнее и важное

По информации американского Института изучения войны , на временно оккупированных территориях Украины россияне осуществляют мероприятия по подготовке к проведению так называемых "референдумов". В Херсонской области, в частности, оккупанты проводят фейковые "социологические опросы", где путем манипуляций пытаются создать картинку о "положительном отношении" местных жителей к России.

Вместе с тем советник главы Офиса Президента Алексей Арестович 9 июня заверил , что Вооруженные Силы Украины в Херсонской области пошли в контрнаступление и "похоронили" российскую батальонную тактическую группу.

Нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев, оставшийся на территории временно оккупированной Херсонской области, пошел на сотрудничество с захватчиками . Против него могут открыть дело за коллаборационизм.

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