Согласно информации, на Юге Украины российские подразделения пытаются улучшить свое тактическое положение.

Важно Угрозы нет, но и цели россиян непонятны: как в Пентагоне оценивают ситуацию в Одесской области

В Николаевском направлении оккупанты продолжают обстрел позиций украинских защитников и защитниц.

Для подавления каналов радиосвязи противник применяет комплексы радиоэлектронной борьбы,

– отметили в Генеральном штабе ВСУ.

"На Криворожском направлении (враг – 24 канал) производил обстрелы подразделений наших войск с применением артиллерии", – добавили в Генштабе.

Чтобы закрепиться на захваченной территории, российские войска проводят инженерные работы и создают новые позиции в районах населенных пунктов Брускинское и Большая Александровка.

Последние успехи Вооруженных Сил Украины

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