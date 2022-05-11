Согласно информации, на Юге Украины российские подразделения пытаются улучшить свое тактическое положение.
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В Николаевском направлении оккупанты продолжают обстрел позиций украинских защитников и защитниц.
Для подавления каналов радиосвязи противник применяет комплексы радиоэлектронной борьбы,
– отметили в Генеральном штабе ВСУ.
"На Криворожском направлении (враг – 24 канал) производил обстрелы подразделений наших войск с применением артиллерии", – добавили в Генштабе.
Чтобы закрепиться на захваченной территории, российские войска проводят инженерные работы и создают новые позиции в районах населенных пунктов Брускинское и Большая Александровка.
Последние успехи Вооруженных Сил Украины
- Несколько дней назад украинские защитники в Запорожской области снова встретили одно из подразделений морской пехоты России, которое было первоначально в Киевской области. Наши ВСУ в очередной раз разгромили российских военных и заставили их отступить.
- За сутки, 10 мая, российские оккупанты совершили 4 подлых атаки на наши позиции. Оперативно-тактическая группировка "Восток" уверенно отчитывается, какие потери они понесли из-за этой ошибки.
- Попытка захватчиков пойти в наступление на Харьковщине потерпела неудачу. Наши мужественные воины дали врагу такой отпор, что тот начал отступать на свою территорию.
- Бойцы ВСУ недавно сожгли последнюю версию основного боевого танка оккупантов Т-90М. Кроме того, украинские защитники успешно уничтожают личный состав оккупационных войск.
- Только за 8 мая они уничтожили 51 вражеского военного, вертолет, несколько беспилотников и многое другое. Кроме того, наши бойцы успешно разбивали оккупантов и 7 мая. Защитники ликвидировали 56 российских солдат и испепелили несколько БТРов.
- Украинские защитники смогли снять беспилотником невероятную неудачу российских танкистов. Они наехали на мину и все же остались целыми, поэтому продолжили движение и напоролись уже на другую.
- Оперативное командование "Юг" сообщает, что за сутки наших героям удалось поразить более 120 враждебных целей.
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