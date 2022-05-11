Згідно з інформацією, на Півдні України російські підрозділи намагаються покращити своє тактичне положення.

Важливо Загрози немає, але й цілі росіян незрозумілі: як у Пентагоні оцінюють ситуацію на Одещині

У Миколаївському напрямку окупанти продовжують обстріл позицій українських захисників та захисниць.

Для придушення каналів радіозв’язку противник застосовує комплекси радіоелектронної боротьби,

– зазначили у Генеральному штабі ЗСУ.

"На Криворізькому напрямку (ворог – 24 канал) здійснював обстріли підрозділів наших військ із застосуванням артилерії", – додали у Генштабі.

Також, аби закріпитися на захопленій території, російські війська проводять інженерні роботи та створюють нові позиції в районах населених пунктів Брускинське та Велика Олександрівка.

Останні успіхи Збройних Сил України

Може бути цікаво – які регіони першими відколються від Росії: дивіться відео