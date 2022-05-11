Згідно з інформацією, на Півдні України російські підрозділи намагаються покращити своє тактичне положення.
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У Миколаївському напрямку окупанти продовжують обстріл позицій українських захисників та захисниць.
Для придушення каналів радіозв’язку противник застосовує комплекси радіоелектронної боротьби,
– зазначили у Генеральному штабі ЗСУ.
"На Криворізькому напрямку (ворог – 24 канал) здійснював обстріли підрозділів наших військ із застосуванням артилерії", – додали у Генштабі.
Також, аби закріпитися на захопленій території, російські війська проводять інженерні роботи та створюють нові позиції в районах населених пунктів Брускинське та Велика Олександрівка.
Останні успіхи Збройних Сил України
- Кілька днів тому українські захисники на Запоріжжі знову зустріли один з підрозділів морської піхоти Росії, який був спочатку в Київській області. Наші ЗСУ вчергове розгромили російських військових та змусили їх відступити.
- За добу, 10 травня, російські окупанти здійснили 4 підлі атаки на наші позиції. Оперативно-тактичне угруповання "Схід" впевнено звітує, яких втрат вони понесли через цю помилку.
- Спроба загарбників піти в наступ на Харківщині зазнала невдачі. Наші мужні воїни дали ворогу таку відсіч, що той почав відступати аж на свою територію.
- Бійці ЗСУ нещодавно спалили останню версію основного бойового танка окупантів Т-90М. Крім того, українські захисники успішно нищать особовий склад окупаційних військ.
- Лише за 8 травня вони знищили 51 ворожого військового, вертоліт, кілька безпілотників та багато іншого. Окрім цього, наші бійці успішно розбивали окупантів й 7 травня. Захисники ліквідували 56 російських солдатів та спопелили кілька БТРів.
- Українські захисники змогли зняти безпілотником неймовірну невдачу російських танкістів. Вони наїхали на міну та все ж залишися цілі, тому продовжили рух і напоролися вже на другу.
- Оперативне командування "Південь" повідомляє, що впродовж доби наших героям вдалося вразити понад 120 ворожих цілей.
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