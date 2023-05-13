Россия пыталась "Кинжалом" уничтожить Patriot, а вышло наоборот: СNN узнал подробности происшествия

На прошлой неделе произошло историческое событие – наши воины ликвидировали аэробалистическую ракету "Кинжал". Это удалось благодаря американской системе противовоздушной обороны Patriot.

Издание отмечает, что Россия пыталась уничтожить Patriot в Украине с помощью гиперзвуковой ракеты. Атака не удалась, и украинские военные перехватили "Кинжал" с помощью системы Patriot.

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Сбивали "Кинжал" с разных сторон

Американский чиновник рассказал, что украинские защитники выпустили несколько ракет из Patriot под разными углами, чтобы перехватить российскую ракету. Чиновники считают, что россияне уловили сигналы, излучаемые Patriot. Это позволило им нацелиться на систему с помощью гиперзвуковой ракеты.

Ракетная система Patriot имеет мощный радар для обнаружения приближенных целей на большом расстоянии, что делает ее мощной платформой ПВО, способной перехватывать баллистические ракеты. Но радиолокационное излучение, необходимое для обнаружения угроз на расстоянии, также позволяет противнику обнаружить батарею Patriot и определить ее местонахождение,

– говорится в сообщении.

Добавляют, что, в отличие от некоторых средств ПВО меньшей дальности, предоставленных Украине, большая батарея Patriot является стационарной системой, позволяющей россиянам со временем сосредоточиться на месте.

По словам официальных лиц, есть способы в какой-то степени замаскировать эти сигналы, но российские военные, очевидно, смогли выяснить приблизительное место пребывания Patriot, дислоцированного за пределами Киева. И, как сообщил командующий ВВС Украины Николай Олещук, перехват ракеты произошел там в ночь на 4 мая.

Тогда в Воздушных силах ВСУ рассказали, что Кремль выпустил ракету Х-47 с поднявшегося в небо в России самолета МиГ-31К.

По данным украинской разведки, у России есть в своем арсенале лишь несколько десятков ракет "Кинжал". Несколько из них были запущены по украинским целям в марте. Данных о том, какой вред они нанесли и достигли ли все свои цели, – нет.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

Что известно о сбивании "Кинжала": коротко