Оккупанты пытались полностью захватить Рубежное, но понесли потери и отступили

Российские войска продолжают вести обстрелы на Донецком и Таврийском направлениях. Таким образом, они пытаются удержать ранее захваченные рубежи.

Об этом в вечерней сводке от 28 апреля сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины. В ведомстве добавляют, что через сутки в некоторых населенных пунктах российских военных удалось подвинуть на исходные позиции.

Читайте также ВСУ возобновили контроль над Кутузовкой Харьковской области

Ситуация на Донецком и Таврийском направлениях

В Генштабе отмечают, что российские войска продолжают вести обстрелы на Донецком и Таврийском направлениях. Таким образом, они пытаются перекрыть наши войска и удержать ранее занятые рубежи.

Враг производил огневое поражение позиций подразделений защитников Украины с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии практически вдоль всей линии столкновения,

– пишут в Генштабе.

В ведомстве добавляют, что в этот день противник пытался полностью захватить Рубежное, но успеха не имел – понес потери и отступил на ранее занятые позиции.

К теме – новые потери врага по состоянию на 28 апреля: детали в видео