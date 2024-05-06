Враг снова пытался захватить остров Нестрига, – ОК "Юг"
Российские оккупанты в очередной раз пытались захватить остров Нестрига. Дмитрий Плетенчук прокомментировал боевую ситуацию на Юге страны.
Подробности начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины рассказал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
Смотрите также В ВСУ ответили, готовятся ли оккупанты к возможному наступлению Украины вглубь Крыма
Что происходит на Юге
Плетенчук рассказал, что прошедшие сутки были так же сложными. Он отметил, что было 9 штурмов со стороны российских оккупантов.
По его словам, враг пытается усиливать давление в районе Старомайорского, там было 3 попытки штурмов, во время которых россияне потеряли четыре танка. Так же достаточно сложной является ситуация в Роботино.
Враг дважды атаковал Крынки и снова пытался захватить остров Нестрига,
– сказал Плетенчук.
Он рассказал, что с начала этих суток продолжились штурмы на Крынки и острова. Также он добавил, что сегодня утром россияне сбросили уже 6 КАБов.
По его словам, существенных изменений в характере действий врага не обнаружено, так же, как и признаков создания наступательных группировок.
Каково значение освобождения острова Нестрига под Херсоном: кратко
- Украинские военные 28 апреля освободили остров Нестрига, что возле Херсона. В Силах обороны Юга рассказали о важности этой территории.
- Дмитрий Плетенчук рассказал, что возвращение контроля над островом Нестрига в Херсонской области существенно повысит качество контроверсионных мероприятий. "Речь идет не о стратегии, а о порционных боях, это больше тактическое значение. Локации, которые не позволяют врагу приближаться к нашим позициям, они имеют значение", – отметил он.
- Где расположен заповедный остров Нестрига, над которым установили контроль ВСУ, читайте в материале 24 Канала.