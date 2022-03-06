Оккупанты ранили много детей в Буче и не дают их эвакуировать, – Арестович

Российские захватчики ранили многих жителей Бучи. Среди них немало детей, которых оккупанты не позволяют эвакуировать. Поэтому некоторые уже умерли.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что украинские силы обороны были вынуждены отойти на новые позиции, чтобы не давать оккупантам бить по жилым домам с мирными жителями. Следовательно, захватчики вошли в Гостомель и Бучу.

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"Россияне перешли на поражение жилых кварталов. Наши войска сменили позиции, чтобы не подставлять гражданское население", – объяснил советник главы ОП.

Арестович: Происходят ужасные вещи

Русские вошли в Гостомель и Бучу, где прибегают к бесчеловечным поступкам.

"Там есть страшные случаи. Во-первых, они ранили многих детей. Во-вторых, они не дают их эвакуировать, несмотря на многочисленные обращения на самом высоком государственном уровне. Несколько детишек уже умерли", – отметил Арестович.

Дети были ранены при попытке эвакуации на машинах или во время захвата россиянами подвалов, помещений.

"Выбивали двери, стреляли из-за них и ранили детей", – заметил Арестович.

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