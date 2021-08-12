Оккупанты ранили нашего защитника возле Новомихайловки: в каком он состоянии
Источник:ООС
Пророссийские боевики продолжают цинично нарушать режим прекращения огня, обстреливая наши позиции. 12 августа в результате коварных действий оккупантов ранения получил украинский боец.
С начала текущих суток оккупанты дважды стреляли в сторону наших защитников. Неспокойно было возле Песков и Новомихайловки.
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В каком состоянии раненый
Именно во время обстрелов Новомихайловки и получил огнестрельное ранение украинский военный. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение. По данным штаба ООС, состояние здоровья нашего защитника средней тяжести.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ. О действиях оккупантов сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
Как прошли сутки на Донбассе
- 11 августа войска оккупанта 8 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики били из артиллерийских систем крупного калибра.
- В Новомихайловке боевики повредили важные инфраструктурные объекты, а в Новоселовке российские наемники убили местного жителя и уничтожили частные дома. Кроме того, враг открывал огонь в сторону Луганского, Мироновского, Песков.
- В результате вражеских обстрелов 1 военный получил огнестрельные осколочные ранения. Воин находится в больнице, состояние его здоровья – удовлетворительное.