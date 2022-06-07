"Оккупанты рассматривали разные варианты": какие в России есть сценарии по Херсонщине

Российские оккупанты рассматривали вопрос о присоединении временно оккупированного Херсона к Крыму. Однако это была не единственная их "опция".

Это подчеркнула постоянная представительница Владимира Зеленского в Крыму Тамила Ташева. Подробности она рассказала 24 каналу.

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По ее словам, за более трех месяцев полномасштабного вторжения России в Украину кафиры рассматривали разные варианты по Херсонщине.

Первый из них был "по методу" временно оккупированного Крыма. Это создание фейкового так называемого референдума. Планировали загнать туда людей, чтобы проголосовали за присоединение к России.

Однако они поняли, что этот фейковый "референдум" им не удается осуществить, потому что для этого нужны люди. Эти планы у них развалились. Не говоря уже о тотальной неподдержке от местных,

– отметила Ташева.

Второй вариант, который кафиры рассматривали, это "воспроизведение так называемой таврической губернии" . Об этом свидетельствуют широкие в Крыму российские нарративы.

"Поэтому какой вариант выберет оккупант – мы не знали. Но надеемся, что Вооруженные Силы Украины смогут отразить наши территории, и ни один из сценариев у них не удастся", – добавила Ташева.

Херсонцы страдают от действий кафиров

Местное население Херсона не поддерживает захватчиков. Оккупанты даже вынуждены платить , чтобы люди брали российские паспорта.

А недавно россияне перестали пускать и выпускать людей с территории временно оккупированной Херсонщины. Высшие офицеры даже разрешили подчиненным воинам расстреливать мирное население.

Кроме того, купанты похищают местных фермеров и начинают их пытать. Все для того чтобы продолжать свой агробизнес.

Такое случается не в первый раз. Еще раньше, в апреле, подобную информацию обнародовала бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, захватчики потребовали, чтобы фермеры делились с ними частью урожая.

Кроме того, кафиры систематически занимаются воровством. Они вывозят украинские фрукты и овощи из Херсона в временно оккупированный Крым, где продают с надписью "Из Херсона".

Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 7 июня: смотрите видео