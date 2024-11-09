Оккупанты расстреляли раненого украинского воина

Россияне расстреляли, вероятно, раненого безоружного украинского воина. Видео очередной жуткой "казни", совершенной оккупантами, распространяют вражеские паблики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца и кадры, обнародованные в сети.

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Враг убил раненого украинского воина

В сети появились кадры, как оккупанты в упор расстреляли раненого украинского воина. Они запечатлели это на видео. На эту страшную трагедию отреагировал и Омбудсман Дмитрий Лубинец, отметив обращение в Международный комитет Красного Креста и ООН.

В этом случае направляю письмо в МККК и ООН. Это нарушение Женевских конвенций, международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны. Если не реагировать на это, преступления будут повторяться. Безнаказанное зло всегда возвращается,

– подчеркнул он.

На обнародованных кадрах слышно, как за мгновение до расстрела россияне расспрашивали нашего бойца, откуда он и есть ли еще кто-нибудь из Сил обороны рядом. На это украинский защитник ответил, что он сам из Сумской области. В то же время, он заверил, что на этом участке фронта кроме него никого не было.

По этическим соображениям 24 Канал не может показать кадры, опубликованные российскими пабликами. Видео содержит ненормативную лексику и кадры жестокости.