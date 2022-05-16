Оккупанты разграбили "Суспильне" в Херсоне и хотят запустить свой пропагандистский телеканал
Источник:SPILKA News
Российские захватчики продолжают хозяйничать во временно занятом Херсоне. Планируют даже запустить свой пропагандистский телеканал.
В то же время оккупанты взялись и за привычные для себя ограбления. Размародерили здание херсонского вещателя "Суспильного".
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Публикации по запуску пропагандистского канала, который хотят назвать Таврия, начали появляться в соцсетях захватчиков. Надеются россияне и на коллаборантов, которых ищут среди херсонских журналистов.
Оккупанты могли вывезти технику журналистов в Россию
В херсонском издании Кавун.Сity обратили внимание на несуразность оккупантов, пытающихся развернуть свою пропагандистскую "сетку" в городе.
В частности, псевдожурналисты с оккупированной Луганщины уже сняли лживое "расследование" в здании захваченного и разграбленного телеканала "Суспильне. Херсон". Террористы даже не распространяют имена своих "корреспондентов".
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По словам менеджера филиала "Суспильного" в Херсоне Михаила Сваричевского, оккупация филиала началась со 2 марта. Он акцентировал, что на видео пропагандисты показали списанную технику в подвальных помещениях и студию, которую журналисты использовали как складское помещение.
Новую технику и оборудование оккупанты могли даже вывезти в Россию, допустил менеджер филиала "Суспильного" в Херсоне.
Что происходит на Херсонщине: последние новости
- 16 мая СМИ сообщили, что в Херсоне раздавались взрывы. Столбы черного дыма видны почти из всех районов города.
- В Херсонской области, которая с 1 марта находится под оккупацией, нарастает гуманитарный кризис. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что медикаментов там хватит примерно на 2 недели.
- В то же время Вооруженные Силы Украины даже не планируют разрешать расслабляться российским оккупационным войскам в Херсонской области. Бьют по врагу и со стороны Днепропетровской области, заставляя его переходить к обороне.
- 15 мая по позициям россиян нанесли более 100 ударов – украинские бойцы в который раз разбили склад боеприпасов врага в Чернобаевке и множество техники в Херсонской области.
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