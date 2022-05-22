Оккупанты с территории России снова обстреляли приграничные районы Черниговщины: было 6 "прилетов"

Оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Черниговской области. По состоянию на 16.00 уже зафиксировали по меньшей мере 6 "прилелов" с территории России.

Украинские военные рассказали, что, вероятно, пограничные территории были обстреляны из АГС (гранатомет, дальность которых более 800 метров).

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В результате обстрела оккупантов пострадал район села Сеньковка в Черниговской области. Потерь среди личного состава и техники ВСУ нет.