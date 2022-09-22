Враг атаковал Кривой Рог и Очаков иранскими дронами-камикадзе "Шахид-136"
Источник:ОК "Юг"
Оккупанты активизировали воздушные атаки с применением иранских дронов-камикадзе. Именно этими дронами враг атаковал Очаков и Кривой Рог.
В оперативном командовании "Юг" сообщили, что россияне используют дроны типа "Шахид-136". Россияне использовали дроны для обстрелов 22 сентября.
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Враг атаковал Очаков 2 дронами
Иранским дроном враг снова нанес удары по портовой инфраструктуре Очакова, что в Николаевской области. Сообщается, что россияне атаковали Очаков двумя дронами.
Один из них был сбит украинскими подразделениями, а другое – попали в портовый буксир. В результате вспыхнул пожар, который пожарные оперативно погасили.К сведению. В ночь на 20 сентября россияне уже атаковали портовую инфраструктуру Очакова дронами-камикадзе.
Утром еще один дрон-камикадзе "Шахид-136" атаковал Кривой Рог. В результате попадания в двухэтажное нежилое здание возник пожар, который тоже оперативно ликвидирован.
Сообщается, что в результате двух атак нет пострадавших.
Россия получила иранские дроны: что известно
- В июле появилась информация, что у Белого дома есть данные о том, что Иран может поставить россии ударные беспилотники. Уже в начале августа американский Институт изучения войны (ISW) сообщал, что Иран мог отправить БПЛА в россию для полевых испытаний.
- В ISW заявили, что иранские дроны могут значительно усилить воздушную разведку россии. Впоследствии в США сообщили, что оккупанты начали тренировку с иранскими беспилотниками.
- 30 августа представители администрации Джо Байдена сообщили журналистам, что россияне забрали часть дронов с иранского аэродрома и уже доставили их в россию.
- Иран и россия отрицают сотрудничество в отношении дронов, при чем российские военные маркируют беспилотники названиями других типов БпЛА.
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