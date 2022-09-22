Враг атаковал Кривой Рог и Очаков иранскими дронами-камикадзе "Шахид-136"

Оккупанты активизировали воздушные атаки с применением иранских дронов-камикадзе. Именно этими дронами враг атаковал Очаков и Кривой Рог.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что россияне используют дроны типа "Шахид-136". Россияне использовали дроны для обстрелов 22 сентября.

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Враг атаковал Очаков 2 дронами

Иранским дроном враг снова нанес удары по портовой инфраструктуре Очакова, что в Николаевской области. Сообщается, что россияне атаковали Очаков двумя дронами.

Один из них был сбит украинскими подразделениями, а другое – попали в портовый буксир. В результате вспыхнул пожар, который пожарные оперативно погасили.

. В ночь на 20 сентября россияне уже атаковали портовую инфраструктуру Очакова дронами-камикадзе.

Утром еще один дрон-камикадзе "Шахид-136" атаковал Кривой Рог. В результате попадания в двухэтажное нежилое здание возник пожар, который тоже оперативно ликвидирован.

Сообщается, что в результате двух атак нет пострадавших.

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