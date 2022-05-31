Оккупанты штурмовали Довгенькое, Золотое, Камышеваху и еще 4 села, но провалились
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Прошедшие сутки на востоке были тяжелыми. В частности, на Славянском и Бахмутском направлении оккупанты пытались штурмовать ряд населенных пунктов.
На Славянском направлении кафиры пытаются удержать занятые рубежи и маршруты снабжения. Также они пытаются создать себе условия для дальнейшего наступления.
Основные усилия россиян на фронте – взятие Северодонецка, враг пробовал продвинуться от Лимана
Захватчики били по объектам гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушуваха и Большая Камышеваха.
Россияне пытались взять штурмом ряд населенных пунктов
На Славянском направлении кафиры пытались штурмовать Довгенькое, но успеха не имели, поэтому отошли на ранее занятые позиции.Обратите внимание. В настоящее время россияне ведут штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка. Сейчас там ведутся ожесточенные бои.
Между тем, на Бахмутском направлении враг проводил боевые и штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Почечное, Берестовое, Покровское и Доломитное. Там кафиры также не имеют успеха, но боевые действия еще продолжаются.
Последние новости с фронта:
- Оккупанты не имеют успеха на Юге, поэтому бьют из авиации и артиллерии. За прошедшие сутки, 30 мая, российские вертолеты Ми-24 дважды нанесли удары по позициям ВСУ. А Николаевщину, в частности населенные пункты, которые находятся в тылу украинских подразделений, враг трижды обстрелял дальнобойной ствольной артиллерией "Пион" и реактивной системой залпового огня "Ураган".
- Но оперативное командование "Юг" нанесло оккупантам много потерь на этом направлении . Вчера на тот свет отправились более 70 российских боевиков и около 20 единиц разнообразной техники, в том числе 8 танков.
- Также следует отметить, что контрнаступление наших военных на Юге проходит удачно. ВСУ прогнали кафиров из населенного пункта Николаевка Херсонской области , что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений россиян.
- В тот же день россияне обстреляли Криворожский и Апостоловский районы Днепропетровской области.
- К временно оккупированному острову Змеиный российские захватчики направили десантный катер "Дюгонь" и 2 десантных скоростных катера "Раптор" , чтобы подкрепить там свои подразделения.
- На Донбассе ситуация тяжелая – продолжаются ожесточенные бои. Но наши защитники и защитницы мужественно удерживают оборону. Чтобы продвинуться, враг бредет по гражданской инфраструктуре.