Оккупанты сняли флаги со здания Корабельного райсовета в Херсоне

Над административным зданием Корабельного райсовета в Херсоне поднят флаг России. Сообщается, что это произошло 30 апреля примерно в 11:00.

Как сообщила председатель райсовета Наталья Черненькая, исполнительный комитет Корабельного районного совета в городе Херсоне будет работать дистанционно.

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Несмотря на сопротивление горожан, оккупанты развешивают свою символику.

Сегодня, в 11.00, российские оккупанты сняли флаг над админзданием Корабельного исполкома, который находится на улице Суворова, 29,

– написала Черненькая.

Чтобы обеспечить соцзащиту жителям и внутриперемещенным лицам, круглосуточно будет работать горячая линия Корабельного района. Глава райсовета добавляет, что для получения консультаций можно обратиться по телефону +38 (050) 875 11 41 или +38 (050) 533 72 91.

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