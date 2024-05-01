В Харькове раздались взрывы: сообщают о прилете в частный дом
Источник:Полиция Харьковской области
Утром 1 мая в Харькове прогремел взрыв. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.
О 10:19 в Воздушных силах ВСУ предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.
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Россияне атакують Харьков
В Харькове слышны взрывы. Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102,
– сообщили в полиции.
Взрыв подтвердил и мэр Харькова Игорь Терехов.
В городе был слышен взрыв, есть угроза повторных прилетов. Будьте осторожны,
– написал он.
Впоследствии мэр города сообщил, что попадание произошло в частный дом.
По предварительной информации, "прилет" произошел в частном доме на окраине города. Что касается пострадавших и разрушений – идет уточнение,
– добавил Терехов.
Впоследствии стало известно, что при подробном осмотре места прилета обнаружили повреждение десяти частных домохозяйств. Городской голова добавил, что в настоящее время погибших и пострадавших нет.
Повреждена гражданская инфраструктура
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что во время последнего вражеского обстрела Харькова попадание зафиксировано в Киевском районе города.
Повреждена гражданская инфраструктура. Без пострадавших. Информация обновляется,
– написал он.
Также в 10:30 было три вражеских удара КАБами между селами Липцы и Веселое. Предварительно без травмированных.
Оккупанты не прекращают обстрелы Харькова
- 29 апреля оккупационные войска также нанесли удар по Харькову КАБами. Тогда под ударом оказался Киевский район города.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки пострадал 42-летний мужчина. Его госпитализировали с взрывной травмой и занозными ранениями. Он находится в среднем состоянии тяжести в медучреждении.
- Перед этим российские войска атаковали Харьков 27 апреля. Тогда враг атаковал город ракетами. Известно, что от удара пострадал медицинский комплекс, в котором находилось более 1000 человек. К счастью, ракеты попали в землю. Предварительно Россия била с С-300.