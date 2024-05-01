В Харькове раздались взрывы: сообщают о прилете в частный дом

Утром 1 мая в Харькове прогремел взрыв. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

О 10:19 в Воздушных силах ВСУ предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.

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Россияне атакують Харьков

В Харькове слышны взрывы. Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102,

– сообщили в полиции.

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Взрыв подтвердил и мэр Харькова Игорь Терехов.

В городе был слышен взрыв, есть угроза повторных прилетов. Будьте осторожны,

– написал он.

Впоследствии мэр города сообщил, что попадание произошло в частный дом.

По предварительной информации, "прилет" произошел в частном доме на окраине города. Что касается пострадавших и разрушений – идет уточнение,

– добавил Терехов.

Впоследствии стало известно, что при подробном осмотре места прилета обнаружили повреждение десяти частных домохозяйств. Городской голова добавил, что в настоящее время погибших и пострадавших нет.

Повреждена гражданская инфраструктура

отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что во время последнего вражеского обстрела Харькова попадание зафиксировано в Киевском районе города.

Повреждена гражданская инфраструктура. Без пострадавших. Информация обновляется,

– написал он.

Также в 10:30 было три вражеских удара КАБами между селами Липцы и Веселое. Предварительно без травмированных.

Оккупанты не прекращают обстрелы Харькова