Оккупанты снова обстреляли Херсон: попали в железнодорожный вагон, есть раненый

Российские захватчики в очередной раз цинично обстреляли Херсон. Зафиксировано попадание в пассажирский вагон.

К сожалению, в результате обстрела есть раненый. Сейчас все обстоятельства выясняются.

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Что известно об обстреле Херсона

Как стало известно, российские террористы попали в пассажирский вагон станции Херсон. В результате был ранен проводник – сейчас ему оказывают помощь.

На момент обстрела посадку не начали – пассажиры находились в безопасном укрытии. Поезд во Львов со 116 пассажирами на борту отправился из Херсона с задержкой 14 минут.

Вагоны с повреждениями в результате обстрела будут оперативно заменены на станции Николаев. Просим сохранять спокойствие и следить за объявлениями, железная дорога всех довезет до безопасности,

– отметили в Укрзализныце.

Херсонщина страдает от обстрелов россиян