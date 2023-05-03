Оккупанты снова обстреляли Херсон: попали в железнодорожный вагон, есть раненый
Источник:Укрзализныця
Российские захватчики в очередной раз цинично обстреляли Херсон. Зафиксировано попадание в пассажирский вагон.
К сожалению, в результате обстрела есть раненый. Сейчас все обстоятельства выясняются.
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Что известно об обстреле Херсона
Как стало известно, российские террористы попали в пассажирский вагон станции Херсон. В результате был ранен проводник – сейчас ему оказывают помощь.
На момент обстрела посадку не начали – пассажиры находились в безопасном укрытии. Поезд во Львов со 116 пассажирами на борту отправился из Херсона с задержкой 14 минут.
Вагоны с повреждениями в результате обстрела будут оперативно заменены на станции Николаев. Просим сохранять спокойствие и следить за объявлениями, железная дорога всех довезет до безопасности,
– отметили в Укрзализныце.
Херсонщина страдает от обстрелов россиян
- 3 мая, по предварительной информации, в результате вражеского обстрела Херсона россияне попали в гражданскую инфраструктуру. Известно об 1 пострадавшем.
- Также оккупанты обстреляли село Станислав, что в Херсонском районе. Враг повредил частные дома и другие постройки. Предварительно, информации о раненых не поступало.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что 3 мая россияне ударили из артиллерии по гипермаркету в Херсоне. В результате этого 3 человека погибли, еще 4 – получили ранения, их госпитализировали.
- Также Россия из РСЗО обстреляла село Степановка. В результате этого погибли трое работников облэнерго, который выполняли аварийно-восстановительные работы.
- Кроме того, российские захватчики обстреляли Токаревку. 47-летний мужчина погиб в собственном дворе, получив травмы несовместимые с жизнью.
- Начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил об ударе в районе магазина "АТБ" в центре города и детском саду. По предварительной информации, есть один пострадавший.