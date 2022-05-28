Оккупанты снова обстреляли Сумскую область со своей территории: били из минометов

В приграничных городах и селах Сумской области в последнее время не бывает тихо. Очередной обстрел оккупанты произвели утром 28 мая.

Российские кафиры практически ежедневно обстреливают пограничные сумщины. Огонь они открывают со своей территории.

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Военные рассказали, есть ли потери в результате атаки

В 10:19 враг открыл огонь, вероятно, из минометов калибра 120-миллиметров. Наблюдатели зафиксировали 10 взрывов в направлении Бояро-Лежачев.

К счастью, потерь среди личного состава украинских пограничников нет. Также известно, что враг не повредил технику.

Ночь в Сумской области была очень напряженной

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что ночь в регионе была очень тяжелой. Оккупанты обстреливали Сумщину с полуночи до 4 часов утра. Они били из минометов по территории Зноб-Новгородской общины. В общей сложности зафиксировали около 6 "прилетов".

Кроме того, враг вел артиллерийский обстрел Эсманской общины. В окрестностях Бачевска зафиксировали около 30 "прилетов".

По Путивльской общине оккупанты нанесли ракетный удар. Снаряд попал в сельскохозяйственное предприятие. Один из корпусов разрушен до основания вместе с оборудованием. Мощная взрывная волна повредила и соседние корпуса. Подсчитать сумму ущерба невозможно.

К счастью, в результате ночных обстрелов никто из местных жителей не пострадал.

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