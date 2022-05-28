Оккупанты снова обстреляли Сумскую область со своей территории: били из минометов
Источник:оперативное командование "Север"
В приграничных городах и селах Сумской области в последнее время не бывает тихо. Очередной обстрел оккупанты произвели утром 28 мая.
Российские кафиры практически ежедневно обстреливают пограничные сумщины. Огонь они открывают со своей территории.
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Военные рассказали, есть ли потери в результате атаки
В 10:19 враг открыл огонь, вероятно, из минометов калибра 120-миллиметров. Наблюдатели зафиксировали 10 взрывов в направлении Бояро-Лежачев.
К счастью, потерь среди личного состава украинских пограничников нет. Также известно, что враг не повредил технику.
Ночь в Сумской области была очень напряженной
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что ночь в регионе была очень тяжелой. Оккупанты обстреливали Сумщину с полуночи до 4 часов утра. Они били из минометов по территории Зноб-Новгородской общины. В общей сложности зафиксировали около 6 "прилетов".
Кроме того, враг вел артиллерийский обстрел Эсманской общины. В окрестностях Бачевска зафиксировали около 30 "прилетов".
По Путивльской общине оккупанты нанесли ракетный удар. Снаряд попал в сельскохозяйственное предприятие. Один из корпусов разрушен до основания вместе с оборудованием. Мощная взрывная волна повредила и соседние корпуса. Подсчитать сумму ущерба невозможно.
К счастью, в результате ночных обстрелов никто из местных жителей не пострадал.
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Обстрелы области: последние новости
- Около 17:00 27 мая с территории государства-агрессорки открыли огонь по Шосткинскому району. В окрестностях Середино-Буды было около 11 "прилетов". Известно, что никто не пострадал. В то же время, количество поврежденного имущества еще устанавливают.
- Неспокойно было и ночью на 27 мая. Оккупанты стреляли из минометов и самоходных артиллерийских установок. Повреждения снова получили жилые дома в окрестностях Середино-Буды.
- В обед 26 мая силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету в небе над Сумами.
- 25 мая ракета из России была запущена по Краснополью. В результате удара повреждены около 20 жилых домов и линии электропередач. Из-за этого часть селения осталась без света. К счастью, обошлось без жертв.
К теме смотрите видео об обстреле жилых домов Николаева: