Оккупанты снова применили фосфорные боеприпасы на Запорожье
13 апреля 2022 , 11:45Читати новину українською
Источник:Запорожская ОВА
Российские военные обстреляли село Новоданиловка на Запорожье фосфорными боеприпасами.
Обстрел был 12 апреля. Об этом сообщил спикер Запорожской военной администрации Иван Арьефев.
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Загорелась крыша
В результате артобстрела загорелась крыша жилого дома по улице Хрусталева. Спасатели ликвидировали пожар. Пострадавших нет.
Горела крыша в доме / Фото ГСЧС
В ночь на 12 апреля село Новояковлевку Камышеваской территориальной общины российские военные тоже обстреляли фосфорными бомбами.
Фосфорные бомбы запрещены
Напомним, применение фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны и Конвенцией о конкретных видах обычного оружия.
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