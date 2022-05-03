Оккупанты снова ударили по Золочеву на Харьковщине: повреждены десятки домов, 2 раненых

Российские оккупанты снова били по Золочеву Харьковской области. В результате обстрелов ранены 2 человека. Десятки домов повреждены.

В результате артиллерийских обстрелов повреждены 25 домов. Об этом сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

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3 мая российские военнослужащие совершили артиллерийский обстрел Золочева Богодуховского района. В результате обстрела получили ранения двое мирных жителей. 25 жилых домов повреждено,

– говорится в сообщении.

Также российские оккупанты обстреляли села Уды и Одноробовка в Богодуховском районе. Это привело к разрушению ряда жилых домов.

Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляют следователи СБУ в Харьковской области.

Обстрел Золочева 1 мая

Российские оккупанты уже били по Золочеву 1 мая. В результате обстрелов погиб мужчина.

По данным следователей, этот обстрел Богодуховского района начался примерно в половине 12 часов дня.

Враги повредили 12 жилых домов.

Массовые авиаудары по регионам Украины

3 апреля вечером взрывы раздавались в Виннице, Львове, Киеве, Одессе, Николаеве, Кировоградской области, Закарпатье и Днепропетровщине. Тревогу объявили почти во всех областях Украины.

В Виннице, к счастью, сработало ПВО. Обломки ракет ищут. Об этом сообщили в местном ОВА.

Впервые за время войны русские захватчики ударили по Закарпатью. Ракета прилетела в горный район. Информацию о возможных жертвах и повреждениях уточняют.

По Львовской области и Львову нанесли несколько ракетных ударов. Поэтому в части города есть перебои с электроснабжением. Впоследствии мэр Львова сообщил, что в результате ракетного удара в городе повредились 3 электроподстанции.

Укрзализныця сообщила, что 13 поездов на подъезде во Львов будут следовать с задержкой. По состоянию на 22:10 стало известно о пострадавших – по предварительным данным, ранен один человек. Позже Садовый рассказал, что пострадали 2 человека. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

Также российские оккупанты устроили по Кировоградщине. В ОК "Юг" сообщили, что есть погибшие и раненые. От авиаудара потерпела и Одесская область. Враги атаковали Арциз.

В Каменском районе на Днепропетровщине зафиксировали 2 авиаудара. Один человек ранен. Ракеты сильно разрушили железнодорожную инфраструктуру.

Кочубеевскую общину в Херсонской области тоже обстреляли. К сожалению, погиб 1 человек. Еще 4 – ранены.

Обратите внимание – Садовый о последствиях ударов по Львову и пострадавших: видео