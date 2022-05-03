Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено 25 будинків. Про це повідомили в Харківській облпрокуратурі.

До теми Окупанти завдали першого ракетного удару по Закарпаттю

3 травня російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл Золочева Богодухівського району. Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє мирних мешканців. 25 житлових будинків пошкоджено,

– мовиться в повідомленні.

Також російські окупанти обстріляли села Уди та Одноробівка у Богодухівському районі. Це призвело до руйнування низки житлових будинків.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі СБУ в Харківській області.