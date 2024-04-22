Оккупанты снова запускали "Шахеды": в Одесской области работала ПВО
В ночь на 21 апреля российские военные в очередной раз запустили в Украину "Шахеды". Оккупанты атаковали Одесскую область.
По вражеским дронам работала ПВО. Что известно об этой ночной атаке агрессора, где есть угроза ударных БПЛА, передает 24 Канал.
Смотрите также Сколько "Кинжалов" выпустила Россия по Украине с начала вторжения: в ГУР назвали точные данныеОбратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения по областям. Воздушные силы заявили об отбое угрозы применения ударных БПЛА. В Одесской области отбой воздушной тревоги. Мониторинговые каналы пишут, что БПЛА "Supercam" направляется на Южное. Сейчас над акваторией Черного моря. Мониторинговые сообщества пишут о доразведке в Одесской области. Мониторинговые каналы пишут, что количество вражеских дронов резко возросло. Так, в Одесской области по меньшей мере 14 "Шахедов". Пишут, что БпЛА направляются в сторону Затоки и Маяк. Примерно 4 над акваторией Черного моря. Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока в областях, где объявлена воздушная тревога. По данным мониторов, 1 "Шахед" в направлении Одесского района Одесской области. Еще 4 дрона из акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области. СМИ сообщают о взрывах в Одесской области. Отмечают, что в области работает ПВО. Председатель ОВА Олег Кипер сообщил, что в Одесской области воздушная тревога. Воздушные силы сообщили, что несколько групп ударных вражеских БПЛА в акватории Черного моря в направлении Николаевской области и Затоки Одесской области. Мониторы пишут, что на Одессу летят 4 группы. Мониторы написали, что есть угроза ударных БПЛА с Южного направления.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения по областям.
Воздушные силы заявили об отбое угрозы применения ударных БПЛА.
В Одесской области отбой воздушной тревоги.
Мониторинговые каналы пишут, что БПЛА "Supercam" направляется на Южное. Сейчас над акваторией Черного моря.
Мониторинговые сообщества пишут о доразведке в Одесской области.
Мониторинговые каналы пишут, что количество вражеских дронов резко возросло. Так, в Одесской области по меньшей мере 14 "Шахедов". Пишут, что БпЛА направляются в сторону Затоки и Маяк.
Примерно 4 над акваторией Черного моря.
Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока в областях, где объявлена воздушная тревога.
По данным мониторов, 1 "Шахед" в направлении Одесского района Одесской области.
Еще 4 дрона из акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.
СМИ сообщают о взрывах в Одесской области. Отмечают, что в области работает ПВО.
Председатель ОВА Олег Кипер сообщил, что в Одесской области воздушная тревога.
Воздушные силы сообщили, что несколько групп ударных вражеских БПЛА в акватории Черного моря в направлении Николаевской области и Затоки Одесской области.
Мониторы пишут, что на Одессу летят 4 группы.
Мониторы написали, что есть угроза ударных БПЛА с Южного направления.