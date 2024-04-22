Оккупанты снова запускали "Шахеды": в Одесской области работала ПВО

В ночь на 21 апреля российские военные в очередной раз запустили в Украину "Шахеды". Оккупанты атаковали Одесскую область.

По вражеским дронам работала ПВО. Что известно об этой ночной атаке агрессора, где есть угроза ударных БПЛА, передает 24 Канал.

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