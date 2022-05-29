Оккупанты совершили штурм на Славянском направлении: получили отпор и отошли
29 мая 2022 , 18:53Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Россияне продолжают наступление на Востоке и обстрелы мирных городов. Наши герои держат оборону и наносят врагу новые потери.
Российские кафиры бросают большие силы на ведение наступательных действий на Донбассе. Наши мужественные воины ломают врагу все планы и заставляют решистов думать над поиском нового "пушечного мяса".
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