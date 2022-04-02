Оккупанты стреляли ракетами по промышленному объекту в Хмельницкой области
Источник:телеграмм Сергея Гамалия
Российские захватчики 2 апреля нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Шепетовке на Хмельнитчине. Там вспыхнул пожар.
О том, что россияне нанесли удар по Хмельницкой области, в сети сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий. Он уточнил, что это произошло 2 апреля, в 17:00.
Ранее Удары нанесли по промышленным объектам, – председатель Хмельницкой ОВА о ночных обстрелах.
Враг атаковал Хмельницкую область
Во время воздушной тревоги произошел ракетный удар по промышленному объекту в Шепетовке,
– отметил Гамалий.
В результате обстрела на объекте вспыхнул пожар. С ним уже борются спасатели. По предварительной информации, пострадавших нет.
Глава ОВА призвал жителей Хмельницкой области не распространять непроверенную информацию в социальных сетях и телеграмм каналах. В то же время, пообещал информировать о деталях.
Напомним, впервые за время полномасштабного вторжения россияне обстреляли Хмельницкую область 30 марта. Тогда оккупанты нанесли удар по военному объекту в Староконстантинове. А в ночь на 31 марта – по промышленным объектам области.
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