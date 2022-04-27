Оккупанты стремятся захватить два населенных пункта возле Изюма в Харьковской области

Спикер Министерства обороны Александр Мотузяник сообщил, что российские войска продолжают наносить авиационные удары по Харькову и обстреливать город из артиллерии.

По его словам, на Изюмском направлении российские подразделения проводят наступательные действия в направлении Барвенково.

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Александр Мотузяник отметил, что агрессор стремится установить полный контроль над населенным пунктом Великая Камышеваха, что в 20 километрах к юго-западу от города Изюм. А также захватить поселок Курулька – 20 километров к югу от Изюма.

Кроме того, россияне продолжают наращивать группировку ракетных войск в Белгородской области России.

Что происходит на Изюмском направлении

Российские войска хотят выйти на города – Славянск и Краматорск. На них они идут с севера – со стороны Изюма. На юге этого города продолжаются ожесточенные бои.

Также они наступают на Барвенково, чтобы разведать позиции ВСУ. Для этого российские войска используют БПЛА.

На временно оккупированных районах Харьковской области российские захватчики пытаются ввести рубли и начать работу своего мобильного оператора.

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