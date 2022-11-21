Чубаров рассказал, как изменились действия коллаборантов в Крыму после освобождения Херсона

На территории оккупированного Крыма все чаще сообщают о случаях "хлопка". Из-за взрывов на полуострове, а также из-за потери россиянами Херсона оккупанты в Крыму уже не чувствуют себя в безопасности.

Об этом 24 каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, гауляйтер Крыма Сергей Аксенов еще летом кричал о том, что Крым – это безопасная территория, которая "с Россией навсегда".

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"Российские власти готовятся сдавать Крым"

Сейчас же самопровозглашенные власти аннексированного Крыма объявили о строительстве фортификационных сооружений на полуострове .

"После потери Херсона оккупанты говорят о том, что нужно проводить фортификационные работы. Уже несколько дней на местных каналах крутится видео о том, что Аксенов якобы по поручению президента России возглавил строительство фортификационных укреплений", – рассказал Чубаров.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа подчеркнул, что укрепления возводят именно на севере Крыма, а не на оккупированной территории Херсонской области.

Это свидетельствует о том, что российские власти будут сдавать Крым, если фортификационные работы проводятся именно там,

– отметил Чубаров.

В Крыму притихли коллаборанты, оккупанты свирепствуют

В Крыму есть много коллаборантов, обслуживающих оккупационные власти. К этой категории относятся пропагандисты и разные якобы общественные деятели.

"Они притихли, это очень заметно. Эти люди уже с таким пафосом не говорят о счастливом будущем Крыма в составе России, как говорили еще несколько месяцев назад", – отметил Чубаров.

Он добавил, что на полуострове также много коллаборантов, которые совершают преступления против граждан Украины, доносят на них и преследуют украинцев. Эти преступники в истерике из-за продвижения ВСУ. В то же время они очень свирепствуют.

С приближением освобождения Крыма у определенной части оккупантов только увеличивается ярость. Они еще больше преследуют местных жителей,

– рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа.

На полуострове продолжается незаконная мобилизация

Как отметил Чубаров, на оккупированном полуострове идет мобилизация. Это происходит, несмотря на заявления Москвы о якобы ее завершении . Теперь жителям Крыма приходят повестки под видом осеннего призыва в армию.

Рефат Чубаров Глава Меджлиса крымскотатарского народа К нам попали списки с одной из территорий Крыма, подписанные военным комиссаром Константином Качаровым. Эти списки – с места компактного проживания крымских татар. Ситуация очень ужасающая. Оккупанты пытаются забрать всех – от мужчин 1995 года рождения до детей 2004 года, которым только исполнилось 18 лет.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа добавил, что, к счастью, многих людей, которые находятся в мобилизационных списках, уже нет на местах жительства. Они нашли способ избежать призыва в российскую армию.

Рефат Чубаров рассказал, как изменилось поведение оккупантов в Крыму: смотрите видео

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