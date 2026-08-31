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31 августа, 09:16
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Обновлено - 09:30, 31 августа

Оккупанты терроризируют Киевскую область: в области действует ПВО

Татьяна Бабич

В понедельник, 31 августа, продолжается российский террор против городов Украины. В поле зрения врага – Киевская область. Там раздаются взрывы.

Силы ПВО ведут огонь по российским беспилотникам. Об этом сообщает КОВА.

Что известно об атаке на Киевщину 31 августа? 

В воздушном пространстве области находятся враждебные БПЛА. В частности, Воздушные силы предупреждали о реактивном дроне над Киевским водохранилищем. 

Силы ПВО отражают российскую атаку, из-за чего гремят взрывы. Местные власти призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги, а также соблюдать информационную тишину. 

Важно! Не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников. 

Следует отметить, что в последние несколько дней Киев и область находятся под почти непрерывными атаками – тревогу объявляют примерно по 10 раз в день. 

Россия прибегла к тактике постоянного террора Киева, посылая периодически волны из небольшого количества БпЛА. К сожалению, обстрелы влекут за собой и последствия. 

В частности, накануне после одного из обстрелов в Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар в нежилом помещении. В Голосеевском районе из-за падения обломков БПЛА был поврежден фасад двухэтажного здания кафе. 

Еще один случай падения обломков был зафиксирован на территории жилого комплекса в Печерском районе. Всего за сутки в результате вражеских атак в Киеве несколько человек получили ранения.

Связанные темы:

Взрыв Атака дронами-камикадзе
Война России с Украиной Киевская область