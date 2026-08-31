Оккупанты терроризируют Киевскую область: в области действует ПВО

В понедельник, 31 августа, продолжается российский террор против городов Украины. В поле зрения врага – Киевская область. Там раздаются взрывы.

Силы ПВО ведут огонь по российским беспилотникам. Об этом сообщает КОВА.

Что известно об атаке на Киевщину 31 августа?

В воздушном пространстве области находятся враждебные БПЛА. В частности, Воздушные силы предупреждали о реактивном дроне над Киевским водохранилищем.

Силы ПВО отражают российскую атаку, из-за чего гремят взрывы. Местные власти призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги, а также соблюдать информационную тишину.

Важно! Не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

Следует отметить, что в последние несколько дней Киев и область находятся под почти непрерывными атаками – тревогу объявляют примерно по 10 раз в день.

Россия прибегла к тактике постоянного террора Киева, посылая периодически волны из небольшого количества БпЛА. К сожалению, обстрелы влекут за собой и последствия.

В частности, накануне после одного из обстрелов в Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар в нежилом помещении. В Голосеевском районе из-за падения обломков БПЛА был поврежден фасад двухэтажного здания кафе.

Еще один случай падения обломков был зафиксирован на территории жилого комплекса в Печерском районе. Всего за сутки в результате вражеских атак в Киеве несколько человек получили ранения.