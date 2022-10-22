Оккупанты требуют, чтобы все жители Херсона немедленно покинули город

22 октября 2022 , 13:52
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Российские захватчики приказали жителям временно оккупированного Херсона как можно скорее покинуть город. Людям сказали, чтобы они переправились сегодня на левый берег.

Гауляйтерские "власти" Херсона заявили, что все мирные жители города должны немедленно его покинуть. Причина – якобы "напряженная ситуация на фронте". Соответствующее объявление так называемая "администрация Херсона" оккупантов обнародует на своих страницах в социальных сетях.

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Российские захватчики заявили, что мирные жители Херсона и все подразделения и так называемые министерства гражданской администрации должны сегодня переправиться на левый берег Днепра.

Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны немедленно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра! Позаботьтесь о безопасности своих родных и близких! Не забывайте документы, деньги, ценные вещи и одежду,
– заявили оккупанты.

Россияне, пришедшие на нашу землю с войной, цинично делают вид, что беспокоятся за мирных украинцев и пытаются прикрыть свой провал на Южном направлении вымышленными террористическими атаками ВСУ.

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил, что оккупанты вывозят из Херсона имущество и документы банка, а также паспортного стола. До понедельника уедут российские торговые сети.

Людям говорят, что это временно – приходите через несколько недель. Придем, в украинское!,
– написал Хлань.

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Автор: Анастасія Кушпіт