Оккупанты требуют, чтобы все жители Херсона немедленно покинули город

Российские захватчики приказали жителям временно оккупированного Херсона как можно скорее покинуть город. Людям сказали, чтобы они переправились сегодня на левый берег.

Гауляйтерские "власти" Херсона заявили, что все мирные жители города должны немедленно его покинуть. Причина – якобы "напряженная ситуация на фронте". Соответствующее объявление так называемая "администрация Херсона" оккупантов обнародует на своих страницах в социальных сетях.

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Оккупанты хотят покинуть город и забрать с собой людей

Российские захватчики заявили, что мирные жители Херсона и все подразделения и так называемые министерства гражданской администрации должны сегодня переправиться на левый берег Днепра.

Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны немедленно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра! Позаботьтесь о безопасности своих родных и близких! Не забывайте документы, деньги, ценные вещи и одежду,

– заявили оккупанты.

Россияне, пришедшие на нашу землю с войной, цинично делают вид, что беспокоятся за мирных украинцев и пытаются прикрыть свой провал на Южном направлении вымышленными террористическими атаками ВСУ.

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил, что оккупанты вывозят из Херсона имущество и документы банка, а также паспортного стола. До понедельника уедут российские торговые сети.

Людям говорят, что это временно – приходите через несколько недель. Придем, в украинское!,

– написал Хлань.

Враг готовит Херсон к уличным боям

Известно, что Херсон уже покинула значительная часть населения. Оставшиеся российские военные переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома. Таким образом, оккупанты готовят Херсон к уличным боям.

Также россияне освобождают помещение Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала.

В Институте изучения войны сообщили, что оккупанты начали отходить из Херсона.

Чтобы прикрыть свой уход, российские войска, скорее всего, могут взорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом ВСУ.

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