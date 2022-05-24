Оккупанты требуют до 5 тысяч гривен у мелитопольцев, которые хотят покинуть город

Украинцы, оказавшиеся на временно оккупированных территориях Запорожской области, хотят попасть в города, подконтрольные ВСУ. Однако российские захватчики пытаются заработать на них – враги требуют до 5 тысяч гривен за разрешение выезда из Мелитополя.

Кроме этого, россияне не пропускают без взятки автомобили с гуманитарной помощью. Они за это требуют десятки тысяч гривен.

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Россияне не выпускают гражданских с оккупированных территорий без взятки

В Запорожской ОВА рассказали, что российские оккупанты пытаются заработать денег на мирных жителях Мелитополя. При этом они угрожают гражданским оружием.

У мелитопольцев, желающих покинуть город, российские военные требуют на блокпостах от 3 до 5 тысяч гривен. Те, кто не имеет таких денег, обречены остаться в заложниках у российских террористов, в условиях безработицы, дефицита и террора.

– говорится в сообщении.

В то же время, уже несколько дней нет возможности выезда в направлении областного центра не только из Мелитополя, но и Энергодара. На своем блокпосту в Васильевке враги по неизвестным причинам не пропускают любой автомобильный транспорт. Там образовалась очередь из более 400 автомобилей.

Кроме этого, со стороны Запорожья ждут проезда автомобили, в том числе с гуманитарной помощью для жителей временно оккупированных территорий области.

"Транспорт также не пропускают российские военные. По сообщениям в соцсетях, проехать можно только заплатив взятку, размер которой составляет от 20 000 до 40 000 гривен", – добавили в ОВА.

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