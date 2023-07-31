Не поделили водку: корреспондент рассказал, как оккупанты убили своих волонтеров из Чувашии

У россиян на Юге проблемы с дисциплиной, ведь у их рядовых военных нет мотивации. Из-за этого недалеко от фронта у оккупантов то и дело возникают странные ситуации, которые не обходятся без стрельбы и жертв.

Об этом сообщает корреспондент 24 Канала из Запорожья. По его словам, оккупанты не рады даже своим же волонтерам, которые приезжают к ним из страны-агрессорки.

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У оккупантов в Запорожье большая беда: убиты два волонтера из Чувашии. Они должны были помогать своим землякам, переброшенным на Юг Украины.

"Не понятно, что именно произошло. Но известно, что у окуупантов из Чувашии есть серьезные проблемы с алкоголем. Могли не поделить водку, и в итоге чуваши-оккупанты убили двух чувашей-волонтеров", – отметил корреспондент 24 Канала.



Пост о смерти волонтеров, застреленных своими ж / Necro Mancer

Несколько месяцев назад на оккупированном Запорожье произошел похожий случай. Тогда двух российских волонтеров нашли тяжело ранеными в посадке, при чем их машина исчезла. Впоследствии они скончались в больнице, а виновных "не нашли", потому что это были кадыровцы.

"Поэтому можем сообщить всем россиянам, которые хотят помогать оккупантам на территории Украины, что их помощь не нужна, а риск погибнуть от рук своих сограждан чрезвычайно высок", – резюмирует корреспондент 24 Канала.

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