Не поделили водку: корреспондент рассказал, как оккупанты убили своих волонтеров из Чувашии
У россиян на Юге проблемы с дисциплиной, ведь у их рядовых военных нет мотивации. Из-за этого недалеко от фронта у оккупантов то и дело возникают странные ситуации, которые не обходятся без стрельбы и жертв.
Об этом сообщает корреспондент 24 Канала из Запорожья. По его словам, оккупанты не рады даже своим же волонтерам, которые приезжают к ним из страны-агрессорки.
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Подробности "дружеского огня" в Запорожье
У оккупантов в Запорожье большая беда: убиты два волонтера из Чувашии. Они должны были помогать своим землякам, переброшенным на Юг Украины.
"Не понятно, что именно произошло. Но известно, что у окуупантов из Чувашии есть серьезные проблемы с алкоголем. Могли не поделить водку, и в итоге чуваши-оккупанты убили двух чувашей-волонтеров", – отметил корреспондент 24 Канала.
Пост о смерти волонтеров, застреленных своими ж / Necro Mancer
Несколько месяцев назад на оккупированном Запорожье произошел похожий случай. Тогда двух российских волонтеров нашли тяжело ранеными в посадке, при чем их машина исчезла. Впоследствии они скончались в больнице, а виновных "не нашли", потому что это были кадыровцы.
"Поэтому можем сообщить всем россиянам, которые хотят помогать оккупантам на территории Украины, что их помощь не нужна, а риск погибнуть от рук своих сограждан чрезвычайно высок", – резюмирует корреспондент 24 Канала.
Подробный рассказ о ситуации в Запорожской области: смотрите видео
Что происходит на Запорожье: последние новости
- Вооруженные Силы Украины продолжают выжимать оккупантов с их позиций. На Бердянском направлении наши военные освободили Старомайорское и ведут бои за Урожайное.
- Ранее New York Times сообщили, что Украина ввела в бой дополнительные силы на Мелитопольском направлении. В Офисе Президента негативно восприняли эту публикацию, отметив, что за "непродуманные сливы" информации Силы обороны платят гораздо большую цену, чем могли бы.
- В то же время аналитики сообщают, что в результате почти двух месяцев украинского контрнаступления Вооруженные Силы достигли первой линии обороны россиян. Это позволяет говорить о том, что контрнаступление успешно продолжается.