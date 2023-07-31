Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя. За його словами, окупанти не раді навіть своїм же волонтерам, які приїздять до них із країни-агресорки.

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Подробиці "дружнього вогню" на Запоріжжі

У окупантів на Запоріжжі велика біда: вбито двох волонтерів з Чувашії. Вони мали допомагати своїм краянам, яких перекинули на Південь України.

"Не зрозуміло, що саме сталося. Але відомо, що в окупантів з Чувашії є серйозні проблеми з алкоголем. Могли не поділити горілку, і в підсумку чуваші-окупанти вбили двох чувашів-волонтерів", – зазначив кореспондент 24 Каналу.



Пост про смерть волонтерів, яких застрелили свої ж / Necro Mancer

Кілька місяців тому на окупованому Запоріжжі трапився схожий випадок. Тоді двох російських волонтерів знайшли тяжко пораненими у посадці, при чому їхня машина зникла. Згодом вони померли в лікарні, а винних "не знайшли", тому що це були кадирівці.

"Тому можемо повідомити всіх росіян, які хочуть допомагати окупантам на території України, що їхня допомога тут не потрібна, а ризик загинути від рук своїх співгромадян є надзвичайно високим", – резюмує кореспондент 24 Каналу.

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