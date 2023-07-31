Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя. За його словами, окупанти не раді навіть своїм же волонтерам, які приїздять до них із країни-агресорки.
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Подробиці "дружнього вогню" на Запоріжжі
У окупантів на Запоріжжі велика біда: вбито двох волонтерів з Чувашії. Вони мали допомагати своїм краянам, яких перекинули на Південь України.
"Не зрозуміло, що саме сталося. Але відомо, що в окупантів з Чувашії є серйозні проблеми з алкоголем. Могли не поділити горілку, і в підсумку чуваші-окупанти вбили двох чувашів-волонтерів", – зазначив кореспондент 24 Каналу.
Пост про смерть волонтерів, яких застрелили свої ж / Necro Mancer
Кілька місяців тому на окупованому Запоріжжі трапився схожий випадок. Тоді двох російських волонтерів знайшли тяжко пораненими у посадці, при чому їхня машина зникла. Згодом вони померли в лікарні, а винних "не знайшли", тому що це були кадирівці.
"Тому можемо повідомити всіх росіян, які хочуть допомагати окупантам на території України, що їхня допомога тут не потрібна, а ризик загинути від рук своїх співгромадян є надзвичайно високим", – резюмує кореспондент 24 Каналу.
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Що відбувається на Запоріжжі: останні новини
- Збройні Сили України продовжують витискати окупантів з їхніх позицій. На Бердянському напрямку наші військові звільнили Старомайорське й ведуть бої за Урожайне.
- Раніше New York Times повідомили, що Україна ввела в бій додаткові сили на Мелітопольському напрямку. У Офісі Президента негативно сприйняли цю публікацію, зазначивши, що за "непродумані зливи" інформації Сили оборони платять набагато більшу ціну, ніж могли б.
- Водночас аналітики повідомляють, що внаслідок майже двох місяців українського контрнаступу Збройні Сили досягли першої лінії оборони росіян. Це дозволяє говорити про те, що контрнаступ є успішним.