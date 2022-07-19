Оккупанты ударили по Одесщине 7 ракетами "Калибр": 6 раненых, среди которых ребенок

Россияне около полуночи 19 июля в очередной раз обстреляли Одесщину. Они выпустили по области сразу 7 ракет "Калибр".

На месте атаки оккупантов проводили спасательную операцию. В нескольких домах начался пожар, а еще 2 – полностью разрушились.

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Россияне выпустили по Одесщине 7 "Калибров"

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что оккупанты коварно ударили по Одесщине ночью. Они выпустили по области 7 крылатых ракет типа "Калибр".

Обстрел производился из акватории Черного моря. Одну ракету удалось сбить системам противовоздушной обороны. Однако 6 других ударили по мирной деревне. В результате разрушились и загорелись:

3 частных дома,

2 дворовых сооружения.

Также получили повреждения еще несколько частных усадеб, автомобили, школа и дом культуры. Кроме этого, в результате вражеских обстрелов пострадали 6 человек, среди которых 1 ребенок.

На место происшествия немедленно выехали спасатели. Они оперативно потушили пожар на площади в 300 квадратных метров. В общей сложности к работам привлекли 95 сотрудников ГСЧС и 16 единиц техники.

Смотрите фото с места обстрела / Фото "Одесса. Официально"

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Кратко о ситуации в Одесской области

Утром 16 июля в Одессе начали раздаваться взрывы во время воздушной тревоги – оккупанты в очередной раз нанесли удар по городу из стратегических самолетов.

В ОК "Юг" рассказали, что ракеты попали в гражданский объект.

Впоследствии стало известно, что захватчики попали в склад. В момент обстрела там находились охранники.

К счастью, работники не погибли, ведь во время воздушной тревоги спрятались в укрытии.

Однако один мужчина все-таки получил ранение. Обломок вражеской ракеты ранил его в голову.

В результате атаки россиян вспыхнул пожар. Спасатели быстро его ликвидировали.

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