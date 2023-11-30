Оккупанты ударили 8 ракетами С-300 по Донецкой области: пострадали дети, 5 человек ищут

Российские захватчики в ночь на 30 ноября выпустили по Донецкой области 8 ракет С-300. В результате обстрелов пострадал Покровский район области.

Под обстрелы попали населённые пункты Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка.

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Что известно об обстреле Донецкой области

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что россияне одновременно ударили по Покровскому району Донбасса 6 ракетами С-300. В настоящее время спасатели ищут еще 5 человек под завалами.

Клименко отметил, что в Покровске среди пострадавших была семья с двумя детьми: 16-летним парнем и 6-месячным младенцем. Также в городе получил ранения еще 13-летний мальчик. Предварительно поврежден многоквартирный и 9 частных домов, отдел полиции, автомобили, гаражи.



Россияне обстреляли ракетами С-300 Донецкую область / Фото Национальной полиции Украины

Один из снарядов взорвался во дворе дома, где жила семья с двумя детьми. В результате обстрела разрушены крыши и стены дома, семья оказалась под завалами,

– сказал министр.

Он отметил, что парамедик полиции помог выбраться из руин мужчине, у которого на руках был окровавленный ребенок. Осмотрев мальчика, полицейский укутал его и быстро доставил в больницу. Угрозы жизни полугодовому Илаю, именно так звали ребенка, нет.

Парамедик спас полугодовалого младенца / Видео Национальной полиции Украины

Министр также рассказал, что в Новоградовке было попадание в многоэтажное здание. Там ранен 13-летний ребенок.

"В настоящее время на месте ракетного удара продолжают работать полицейские и работники ГСЧС. Под завалами, вероятно, могут находиться еще 5 человек, среди них ребенок", – подчеркнул Клименко.



Последствия российских обстрелов ракетами Донецкой области / Фото Национальной полиции Украины

Россияне также ударили двумя ракетами из зенитно-ракетных комплексов С-300 и по Мирнограду в Донецкой области. По словам главы МВД, разрушения получил отдел полиции.

В заключение министр рассказал, что на местах попаданий всю ночь работают ГСЧС и полиция. Он подчеркнул, что поисково-спасательная операция идет, а полицейские документируют последствия российских ударов.

Что сказали о ракетной атаке в Воздушных силах

В Воздушных силах впоследствии уточнили, что враг запустил по Донецкой области всего 8 зенитных управляемых ракет С-300.

Кроме того, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона подчеркнул, что атаки ракетами С-300 можно сравнивать их с обстрелами из реактивных систем залпового огня.

Это реактивная артиллерия, работающая на небольших расстояниях из Донецкой области. Там десятки километров (расстояние от фронта – 24 Канал), противник имеет те ракеты в наличии и решает наносить удары,

– отметил он.

Игнат отметил, что случаются подобные обстрелы не очень редко, а противник использует летящие по баллистической траектории зенитные управляемые ракеты время от времени.

В заключение он подчеркнул, что чем дальше расстояние от пуска до прилета, тем больше та ракета летит неточно. Именно поэтому встречаются прилеты по жилым зданиям и гражданским объектам.