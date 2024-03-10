Оккупанты ударили дронами по Доброполью: из-под завалов достали тела двух человек
Ночью 10 марта оккупанты атаковали дронами Доброполье в Донецкой области. В результате вражеских ударов под завалами оказались два человека. К сожалению, они погибли.
Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин и ГУНП в Донецкой области. Сейчас устанавливается тип дронов, которыми враг нанес удары. По предварительной информации, оккупанты атаковали "Шахедами", передает 24 Канал.
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Под завалами в Доброполье оказались люди
Как сообщил Филашкин, около полуночи оккупанты атаковали дронами-камикадзе Доброполье Донецкой области. В результате ударов повреждены 2 административных здания и 2 частных дома.
Спасатели начали разбирать завалы – по предварительной информации там были люди. К сожалению, спасти их не удалось – они погибли под завалами.
Ночью россияне атаковали Доброполье "Шахедами" – на утро спасатели достали из-под завалов дома тела двух людей,
– сообщил Филашкин.
Как сообщил Суспильному заместитель начальника Добропольской ГВА Дмитрий Баранец, Россия в полночь дважды атаковала город. По предварительным данным, враг атаковал "Шахедами", но окончательный тип дронов еще устанавливается. Баранец также добавил, что в результате атаки в городе возник пожар, который оперативно ликвидировали.
Сейчас полиция и СБУ уже открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Россия атаковала Мирноград
- Ночью 10 марта оккупанты также нанесли удары по Мирнограду. Сначала власти и правоохранители заявили, что город атаковали с ЗРК С-300, однако впоследствии эту информацию опровергли. По уточненной информации, оккупанты нанесли удары по Мирнограду тремя единицами планирующих авиабомбы УМПБ Д-30СН.
- УМПБ Д-30СН – это новые боеприпасы врага. Как утверждают в сети, их разработали на базе ФАБ-250. Вероятно, враг превратил авиабомбу на дешевый аналог крылатой ракеты. Так, авиабомба в нем интегрирована в корпус модуля планирования и коррекции, также имеются инерциальная и спутниковая системы навигации, а систему элеронов и рулей размещены в хвостовой части. Боеприпас также был оснащен подвесным турбореактивным двигателем и топливным баком.
- В результате обстрела Мирнограда есть значительные разрушения: повреждены 10 жилых многоэтажек, теплотрассу и коллектор. Из-за этого произошло отключение одной из котельных – без тепла осталось более 2000 потребителей. Всего пострадало 12 человек, среди них – 16-летний подросток.