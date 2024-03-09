Враги ударили по Днепропетровщине: погибли и ранились люди

9 марта 2024, 11:31
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Сергей Лысак

Россия утром атаковала Никополь Днепропетровской области из артиллерии. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что Россия утром 9 марта атаковала Червоногригорьевскую громаду Никопольского района.

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Что известно о трагической атаке на Днепропетровщину

Погиб 16-летний парень. Еще один, 22 лет, в больнице. "Тяжелый",
– заявил чиновник.

По его словам, это последствия утренней атаки россиян из артиллерии.

Глава Днепропетровской областной военной администрации также рассказал, что в результате атаки россиян повреждены:

  • частный дом,
  • хозяйственная постройка,
  • линия электропередач,
  • газопровод.

Ориентировочно в 9:35 9 марта глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил об угрозе артобстрела в Червоногригорьевской территориальной громаде.

Кроме того, опасность также была для города Марганец и Марганецкой территориальной громады, а также Никополя и Никопольской территориальной громады.

Россия ночью атаковала Украину "Шахедами"

  • Россия в ночь на 9 марта атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" с мыса Чауда в Крыму и российского Приморско-Ахтарска. Взрывы раздавались по меньшей мере в Днепропетровской и Сумской области.
  • Утром Воздушные силы ВСУ отчитались, что наши военные сбили 12 из 15 вражеских беспилотников. Дроны сбили в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.
  • К сожалению, в Кривом Роге, что на Днепропетровщине, есть попадание по промышленному предприятию. Там был пожар.
Автор: Діана Квасневська