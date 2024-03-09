Враги ударили по Днепропетровщине: погибли и ранились люди
Источник:Сергей Лысак
Россия утром атаковала Никополь Днепропетровской области из артиллерии. К сожалению, есть погибшие и раненые.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что Россия утром 9 марта атаковала Червоногригорьевскую громаду Никопольского района.
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Что известно о трагической атаке на Днепропетровщину
Погиб 16-летний парень. Еще один, 22 лет, в больнице. "Тяжелый",
– заявил чиновник.
По его словам, это последствия утренней атаки россиян из артиллерии.
Глава Днепропетровской областной военной администрации также рассказал, что в результате атаки россиян повреждены:
- частный дом,
- хозяйственная постройка,
- линия электропередач,
- газопровод.
Ориентировочно в 9:35 9 марта глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил об угрозе артобстрела в Червоногригорьевской территориальной громаде.
Кроме того, опасность также была для города Марганец и Марганецкой территориальной громады, а также Никополя и Никопольской территориальной громады.
Россия ночью атаковала Украину "Шахедами"
- Россия в ночь на 9 марта атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" с мыса Чауда в Крыму и российского Приморско-Ахтарска. Взрывы раздавались по меньшей мере в Днепропетровской и Сумской области.
- Утром Воздушные силы ВСУ отчитались, что наши военные сбили 12 из 15 вражеских беспилотников. Дроны сбили в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.
- К сожалению, в Кривом Роге, что на Днепропетровщине, есть попадание по промышленному предприятию. Там был пожар.