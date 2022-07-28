Оккупанты ударили из РСЗО по Криворожскому району: погиб человек, есть пострадавшие

Враг коварно обстрелял Днепропетровщину, ударив по Криворожскому району. Оккупанты целенаправленно попали по агропредприятию.

Детали обстрела сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Важно россия не как люди – они наслаждаются, глядя на смерти в прямом эфире, – Подоляк

Он рассказал, что враг применил реактивные системы залпового огня, обстреляв Широковскую общину в Криворожском районе.

Российская армия снова ударила по Криворожскому району. Целенаправленно попали по агропредприятию в Шестерне. Один человек погиб, двое ранены – они в больнице,

– сказал глава Днепропетровской ОВА.

По словам Резниченко, на месте происшествия вспыхнул пожар, работают пожарные.

Ракетные обстрелы Украины

В день крещения Киевской Руси, 28 июля, Украина впервые отмечает День украинской государственности. Конечно же, россияне не могли не поздравить нас с этим. Правда, они сделали это в традиционной для террористов манере – обстреляв мирные города.

Так, с территории беларуси с утра 28 июля было выпущено около 25 ракет по Украине. Ракеты запустили с аэродрома в Зябровке Гомельской области. В частности:

5 смертельных снарядов прилетели в Вышгородский район Киевской области. Пока данных о жертвах и раненых нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

От российских ударов пострадали учебные заведения и жилые дома в Николаеве. Школа фактически разрушена. Там обрушилась часть здания. Ранение получил охранник заведения. В близлежащих частных домах побило окна и кровлю.

российские убийцы атаковали и Черниговскую область. Информацию о жертвах и разрушениях уточняют.

Неспокойно было и в Чугуеве Харьковской области. Информацию о том, есть ли пострадавшие в результате удара, сейчас выясняют. Однако точно известно о разрушении жилых домов из-за атаки.

Какая ситуация на фронтах Украины на 28 июля: смотрите видео