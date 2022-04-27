Оккупанты ударили в элеватор возле Кривого Рога и объект энергетической инфраструктуры

Российские оккупанты 27 апреля продолжали обстреливать Днепропетровщину. Они попали в элеватор в Криворожском районе и объект энергетической инфраструктуры возле Зеленодольска.

На этих объектах никогда не было военных, отметил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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Он добавил, что оккупанты проводят тактику выжженной земли. Днем захватчики обстреливали населенные пункты на границе Херсонской области и Криворожского района. Трижды обстреляли кассетными снарядами Большую Кострому. Жертв нет.

Какая ситуация в Кривом Роге

По словам Вилкула, ситуация в Кривом Роге и Криворожском регионе находится под полным контролем ВСУ и военной администрации. Ближайшие точки боевых столкновений – 50 километров от города и дальше.

Россияне хотят наступать на Кривой Рог

Накануне Вилкул предупредил, что Россия хочет наступать на Кривой Рог из Херсона. Однако добавил, что город готов к защите.

Советник главы ОП Алексей Арестович тоже подчеркнул, что у оккупантов ничего не получится – убьются об оборону и все.

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