Оккупанты ударили по части ГСЧС в Святогорске: есть погибшие и раненые

В ночь на 28 февраля российские военные обстреляли Святогорск Краматорского района. Оккупанты ударили по части ГСЧС. В результате вражеских обстрелов погиб один спасатель, еще несколько – получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА. Павел Кириленко подчеркнул, что это осознанный и циничный удар врага по тем, кто помогает выживать гражданским даже во время активных боевых действий.

Читайте также Ему было всего 21: что известно о спасателе, которого в Хмельницком убили дроны

Россияне убили спасателя, еще нескольких – ранили

Глава ОВА рассказал, что россияне ударили по Святогорску ночью. Оккупанты попали в часть ГСЧС.

По предварительной информации, 1 спасатель погиб, еще 4 ранены. Это – осознанный и циничный удар не по военным, а по тем, кто помогает выживать гражданским даже во время активных боевых действий.

– подчеркнул Кириленко.

Оккупанты обстреляли Святогорск / Фото с телеграма Кириленко, ГСЧС Украины

Позже в ГСЧС уточнили, что в результате российской атаки в Краматорском районе Донецкой области произошло попадание в пожарно-спасательную часть.

К сожалению, вражеская ракета унесла жизнь нашего коллеги – младшего сержанта службы гражданской защиты, фельдшера спасательного отделения Александра Цуркана,

– сообщили в ГСЧС.

Александр Цуркан погиб в результате российских обстрелов / ГСЧС

Также рассказали, что здание пожарного депо получило повреждения. Кроме того, выведены из строя авто спасателей, в том числе те, которые используются для разминирования деоккупированных территорий Донецкой области.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память Герою!

Смотрите также Предатели в белых халатах и аптечная мафия: как работает "медсистема" на оккупированном Запорожье

В Хмельницком погибли два спасателя