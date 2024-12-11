Оккупанты ударили по Харьковщине ракетой: количество пострадавших увеличилось

Сегодня, 10 декабря, российские войска осуществили ракетный удар по городу Златополь в Лозовском районе Харьковской области.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует 24 Канал.

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Россия атаковала Харьков

В Харькове 10 декабря зафиксировано три удара баллистическими ракетами, вероятно "Искандер-М".

По состоянию на 10:13 11 декабря известно о 17 пострадавших.

На месте происшествия работают спасатели и медики. Информация о масштабе разрушений и состоянии пострадавших будет обновляться.

Синегубов уточнил, что попадание зафиксировали возле банковского учреждения, повреждены другие нежилые здания, гражданские авто.

По состоянию на 10:25 в ОВА сообщили, что оккупанты нанесли повторные удары, а количество пострадавших в результате атаки – возросло.

Указывалось, что в результате двух обстрелов города Златополь пострадали уже 10 человек, о чем сообщил позже Синегубов. В результате повторного ракетного удара еще две женщины получили травмы, их госпитализировали в медицинское учреждение.

Повторный обстрел, по словам руководителя ОВА, повредил административное здание.

Там указали, что в административном здании произошли значительные разрушения. Пожарные ГСЧС ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров. Повреждения получили еще 16 жилых домов, 4 хозяйственные постройки и 2 автомобиля.

Добавим, что для ликвидации последствий вражеской атаки привлекались 12 спасателей и 3 единицы техники.