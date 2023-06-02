Оккупанты ударили по многоэтажке в Запорожье: есть погибшие и пострадавшие

Российские оккупанты 2 июня ударили по многоэтажке в Камышевасе. К сожалению, известно о погибших и пострадавших.

В Запорожской ОВА рассказали, что враг попал в местную многоэтажку. К сожалению, оккупанты забрали жизни двух человек.

Обратите внимание На Харьковщине взорвался автомобиль с семьей: мама погибла, дети – в тяжелом состоянии

Четыре мирных жителя ранены и двое погибли в Камышевасе – результат террористического акта России. К сожалению, от полученных травм погибли женщины 44 и 77 лет. Враг ответит за каждую отобранную украинскую жизнь и сломанные судьбы,

– говорится в сообщении.

Что известно о пострадавших

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.

В Запорожской ОВА заявили, что пострадали 4 человека: женщины 41, 84 и 87 лет, а также 21-летний мужчина. Их всех оперативно госпитализировали в ближайшее медучреждение.

Оккупанты ранили 3-летнюю девочку на Херсонщине

Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по территории Украины. Во время террористической атаки 31 мая оккупанты обстреляли село Широкая Балка в Херсонской области. Враг ранил 3-летнюю девочку.

Маленькую пострадавшую госпитализировали. У девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ранение затылка.

Инна – мама пострадавшей – рассказала, что в то время, когда Россия нанесла террористический удар по населенному пункту, она была дома. Когда услышала звук взрыва, сразу бросилась к дочери. Девушка потеряла сознание на глазах у родных.