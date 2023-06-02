У Запорізькій ОВА розповіли, що ворог влучив у місцеву багатоповерхівку. На жаль, ворог забрав життя двох людей.

Зверніть увагу На Харківщині підірвалася автівка зі сім'єю: мама загинула, діти – у важкому стані

Чотири мирних жителів поранено та двоє загинули у Комишувасі – результат терористичного акту Росії. На жаль, від отриманих травм загинули жінки 44 та 77 років. Ворог відповість за кожне відібране українське життя та зламані долі,

– мовиться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Що відомо про постраждалих

У Запорізькій ОВА заявили, що постраждали 4 людей: жінки 41, 84 та 87 років, а також 21-річний чоловік. Їх усіх оперативно госпіталізували у найближчий медзаклад.

Окупанти поранили 3-річну дівчинку на Херсонщині

Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по території України. Під час терористичної атаки 31 травня окупанти обстріляли село Широка Балка у Херсонській області. Ворог поранив 3-річну дівчинку.

Маленьку постраждалу госпіталізували. У дівчинки діагностували закриту черепно-мозкову травму та поранення потилиці.

Інна – мама постраждалої – розповіла, що у той час, коли Росія завдала терористичний удар по населеному пункті, вона була вдома. Коли почула звук вибуха, відразу кинулася до донечки. Дівчина знепритомніла на очах у рідних.

Терористичний удар по Куп'янського району

Також 29 травня російські загарбники вдарили "Іскандером" по селищі Ківшарівка Куп'янського району. Ворог поранив трьох літніх жінок: 73-х, 85 та 90 років. Окрім того, внаслідок тероричтиного удару окупантів постраждали вагітна жінка та двоє дітей: 14 та 10 років.