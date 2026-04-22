Оккупанты ударили по Запорожью: погиб человек, есть пострадавший
- 22 апреля российская армия атаковала Запорожье.
- В результате атаки погиб машинист Укрзализныци и есть раненый.
Россияне ночью 22 апреля ударили по Запорожью. В результате атаки есть жертва и пострадавший.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.
Что известно об атаке?
Российская армия ночью 22 апреля атаковала Запорожскую область. Так, около 4-х утра Федоров сообщал о взрывах в регионе.
Уже утром он уточнил, что Россия ударила по транспортной инфраструктуре. К сожалению, погиб человек. По меньшей мере один человек получил ранения.
Впоследствии председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский сообщил печальное известие. Стало известно, что в результате прилета вражеского БПЛА погиб машинист. Также не существенные повреждения получил его коллега. Пострадавшему была оказана помощь.
В ночь на 22 апреля Россия также атаковала Одессу. Там прогремела серия взрывов. Пока о разрушениях и пострадавших не сообщали.
Россия усиливает обстрелы?
Глава МИД Украины Андрей Сибига на днях предупредил, что Россия готовится к усилению обстрелов. По данным разведки, оккупанты планируют осуществлять до 7 массированных атак ежемесячно.
Эксперты объясняют, что такая угроза действительно реалистична, однако усиление атак не означает, что враг имеет больше средств для террора. Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский считает, что такие планы врага направлены прежде всего на истощение украинской ПВО.
Кроме того, россияне изменили тактику атак. Эксперты в комментарии 24 Канала подчеркивают, что враг отходит от ночных атак. Зато, оккупанты стремятся круглосуточно запускать дроны.
Останні атаки по Запоріжжю
У неділю, 19 квітня, ворог вдарив по передмістю Запоріжжя. Унаслідок удару зруйновано житловий будинок, там спалахнула пожежа. На жаль, одна жінка загинула, ще троє осіб – постраждали.
Днем раніше, 18 квітня, окупанти також тероризували Запоріжжя. Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі – багатоповерхівці та приватних будинках.
У пʼятницю, 17 квітня, російська армія цинічно вдарила по молитовному дому у Запоріжжі. Окупанти атакували місто відразу трьома КАБами. Унаслідок атаки загинув чоловік, ще 10 осіб – отримали поранення.