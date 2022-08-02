Оккупанты украли знаменитую херсонскую баржу, которой возили арбузы в Киев

россияне похитили известную херсонскую баржу, которой Украина раньше перевозила арбузы в Киев. Также оккупантов неоднократно замечали в порту в Херсоне.

Соответствующую информацию местным телеграм-каналам сообщили 1 августа. Стоит вспомнить, что оккупанты захватили верфь Новинского в Херсоне.

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россияне захватили известную херсонскую баржу

В акватории Днепра отмечена деятельность российских военных. Они похитили 2 судна на "Нибулоне" и транспортируют их буксирами в направлении Херсона,

– говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала, вероятно, речь о сухогрузе или барже. Также известно, что российские оккупанты уже несколько ночей подряд суетятся в Херсонском морском порту.

"Видимо, решили освоить "корабл**ское дело", – иронизировали в телеграм-канале.

россияне захватили украинскую технику в Херсоне / Фото из телеграм-канала

Кратко о воровстве оккупантов

российские оккупанты захватили верфь Новинского в Херсоне. Работников там не было, однако находилось турецкое судно с экипажем. Его судьба неизвестна.

В начале июля враги захватили общежития Херсонского университета. К сожалению, захватчики выгнали студентов и аспирантов.

В то же время российские наемники провели рейд по захвату зданий в Херсоне. Они захватили водоканал, пенсионный фонд, банк.

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