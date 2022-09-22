Оккупанты уничтожили ракетами рефрижераторы с телами российских военных

Российские оккупанты вслепую бьют ракетами по территории Украины. В результате удара по железнодорожному вокзалу в Харькове они уничтожили вагоны-рефрижераторы.

Как сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, в рефрижераторах были тела российских военных.

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Пока неизвестно, намеренно ли оккупанты целились по вагонам с телами своих бойцов, чтобы скрыть реальное количество жертв в войне против Украины.

Россияне уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих сослуживцев, ударив ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове,

– отметил Братчук.

Враг пытается скрыть реальные потери

Министр обороны россии сергей шойгу заявил, что Украина потеряла уже половину армии:

61 207 погибших,

49 368 раненых.

Россия же якобы потеряла 5 937 человек, а почти 90% раненых поправились и "рвутся на фронт". Любопытно, что озвученным цифрам никто не верит. Генштаб ВСУ говорит о 55 510 ликвидированных оккупантов.

Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков

Российские оккупанты в ночь на 21 сентября в очередной раз обстреляли Харьков. Смертоносные снаряды попали в жилые дома. Взрывы в городе раздались около 01:49, сразу после этого раздались сирены. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, российские ракеты попали в многоэтажные жилые дома.

Под удар попал Холодногорский район. Информацию о пострадавших уточняют. По одному адресу в результате ракетного удара были заблокированы люди.

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