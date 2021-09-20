Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе после выборов в России: ранен украинский боец

Российские оккупационные войска 19 сентября обстреляли украинские позиции. Один военный получил осколочное ранение.

Ситуация на фронте обострилась, в частности, после проведения в России парламентских выборов. Штаб Операции объединенных сил насчитал за сутки 8 нарушений режима прекращения огня.

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Обострение ситуации на Донбассе

После голосования в России оккупанты значительно увеличили количество обстрелов. По данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, только за выходные, 18 – 19 сентября, в Донецкой и Луганской областях зафиксировано более 200 нарушений.

К тому же изменился характер обстрелов, которые осуществляют пророссийские боевики. Все чаще они применяют запрещенное минскими договоренностями оружие:

минометы 82 калибра, из которых накануне стреляли в направлении Новозвановки;

противотанковые гранатометы;

пулеметы;

стрелковое оружие;

беспилотники, с которых было сброшено несколько гранатометных выстрелов ВОГ-17.

Враг попал в украинского военного 19 сентября. Боец получил осколочное ранение. Ему оказали домедицинскую помощь и отправили в госпиталь. Сейчас врачи оценивают его состояние здоровья как удовлетворительное.

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