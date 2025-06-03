Россия боится повторений подрывов: в Крыму укрепляют военные базы

После массированной атаки дронов на стратегические авиабазы оккупационные войска РФ усилили охрану военных аэродромов в Крыму. Все больше внимания уделяется проверкам, патрулям и контролю грузовиков на админгранице с Херсонщиной.

После удара украинских беспилотников по стратегическим целям в Крыму 1 июня, россияне срочно изменили подходы к безопасности собственных авиабаз. Об этом сообщает 24 Канале со ссылкой на движение "Атеш".

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Аэродромы под "бдительным" контролем: россияне боятся новых атак

По информации агентов партизанского движения "Атеш", в Саках, Джанкое и Гвардейском существенно усилили патрулирование периметров. К охране привлечены расчеты ПВО, которые теперь не только прикрывают воздушное пространство, но и дежурят на земле круглосуточно.

Российские военные уже открыто жалуются на перегрузку и нехватку личного состава. Ежедневные обыски, постоянные дежурства и ночные проверки привели к хронической усталости среди солдат.

По сообщениям изнутри армии РФ, бойцы вынуждены патрулировать базы без перерывов, а любое приближение гражданского транспорта – особенно грузовиков – сопровождается жесткой проверкой.

Проверки грузовиков и усиление контроля на админгранице

Значительно усилены проверки транспорта на админгранице Крыма с Херсонской областью. Фильтрационные действия со стороны оккупантов могут свидетельствовать о страхе перед очередными подрывами или диверсиями изнутри.

Напомним, 3 июня над Крымским мостом российские силы ПВО сбили дрон, обломки которого упали на дорогу. Движение по мосту было перекрыто почти на 3 часа для проверки и уборки обломков, но повреждений на мосту не обнаружено.