Оккупанты усиливают свои группировки возле железнодорожной станции "Новый Айдар"
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Российские оккупанты не покидают попыток взять полностью под контроль Луганскую область. Там продолжаются активные бои.
Враг усиливает группировку возле "Новый Айдар"
Стало известно, что на Лиманском и Северодонецком направлениях враг проводит перегруппировку войск, а также усиливает группировку у железнодорожной станции "Новый Айдар". Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на 18:00.
Главное Родные защитников Мариуполя обратились к лидеру КНР и потери оккупантов: основное за 80 день войны
На Лиманском и Северодонецком направлениях противник проводит перегруппировку войск. Отмечено усиление группировки силами в батальонную тактическую группу в районе железнодорожной станции "Новый Айдар",
– говорится в сообщении.
В то же время, как сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ, на Донецком направлении российские военные сосредоточены на подготовке к наступлению в направлениях Северодонецка, Соледара и Бахмута. Они осуществляют пополнение запасов и перегруппировку подразделений.
Луганщина: последние новости
- Сергей Гайдай 13 мая сообщил, что российские захватчики бросили все усилия, чтобы прорвать украинскую линию обороны. Глава Луганской ОВА констатировал усложнение ситуации в регионе.
- Сообщалось, что враг перекинул на территорию Луганской области огромное количество военной техники. Только за сутки в Луганской области насчитали более 2 тысяч единиц вражеской техники.
- Только 13 мая в населенных пунктах Горной и Попаснянской общин россияне разрушили 50 домов. Также в Лисичанске попали в здание завода. Гайдай сообщал, что такое количество домов Луганщина теряет каждый день.
- Во Врубовке, что в Попаснянской общине, ситуация крайне острая – россияне стреляют системами залпового огня и все чаще применяют авиацию.
- За сутки, 13 мая, украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили 10 атак врага на Донбассе.
- Вооруженным Силам Украины удалось потопить катер оккупантов в Луганской области. Россияне его использовали во время форсирования Северского Донца. Что же теперь он тоже пошел в след за русским кораблем.
- Сегодня, 14 мая, из Северодонецка Луганской области впервые за долгое время состоялась эвакуация мирных людей. От обстрелов российских захватчиков удалось спасти 17 человек.
Заметьте – Батальон рашистов отказался идти в наступление, – Гайдай о разгроме оккупантов на Востоке: смотрите видео