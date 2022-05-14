Оккупанты усиливают свои группировки возле железнодорожной станции "Новый Айдар"

Российские оккупанты не покидают попыток взять полностью под контроль Луганскую область. Там продолжаются активные бои.

Враг усиливает группировку возле "Новый Айдар"

Стало известно, что на Лиманском и Северодонецком направлениях враг проводит перегруппировку войск, а также усиливает группировку у железнодорожной станции "Новый Айдар". Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на 18:00.

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На Лиманском и Северодонецком направлениях противник проводит перегруппировку войск. Отмечено усиление группировки силами в батальонную тактическую группу в районе железнодорожной станции "Новый Айдар",

– говорится в сообщении.

В то же время, как сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ, на Донецком направлении российские военные сосредоточены на подготовке к наступлению в направлениях Северодонецка, Соледара и Бахмута. Они осуществляют пополнение запасов и перегруппировку подразделений.

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