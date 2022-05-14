Оккупанты усиливают свои группировки возле железнодорожной станции "Новый Айдар"

14 мая 2022 , 19:18
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Источник:

фейсбук Генштаба ВСУ

Российские оккупанты не покидают попыток взять полностью под контроль Луганскую область. Там продолжаются активные бои.

Враг усиливает группировку возле "Новый Айдар"

Стало известно, что на Лиманском и Северодонецком направлениях враг проводит перегруппировку войск, а также усиливает группировку у железнодорожной станции "Новый Айдар". Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на 18:00.

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На Лиманском и Северодонецком направлениях противник проводит перегруппировку войск. Отмечено усиление группировки силами в батальонную тактическую группу в районе железнодорожной станции "Новый Айдар",
  говорится в сообщении.

В то же время, как сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ, на Донецком направлении российские военные сосредоточены на подготовке к наступлению в направлениях Северодонецка, Соледара и Бахмута. Они осуществляют пополнение запасов и перегруппировку подразделений.

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Автор: Марта Касіянчук