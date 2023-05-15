Чуть ли не впервые Россия вывела в Азовское море корабль с "Калибрами", – ОК "Юг"

15 мая 2023, 19:12
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ОК "Юг"

В понедельник, 15 мая, враг увеличил корабельную группировку в Черном море до 12 единиц. Кроме того, нарастил и присутствие ракетоносителей.

К подлодке присоединился надводный фрегат. Однако впоследствии они оба были заведены в пункты базирования.

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Корабль с "Калибрами" вывели в Азовское море

Чуть ли не впервые с начала полномасштабного вторжения в Азовское море зашел малый ракетный корабль с 8 "Калибрами". В ОК "Юг" объяснили, что он прибыл для выполнения задач, где продолжает дежурство.

Вероятно, как еще один элемент обеспечения прикрытия и защиты Крымского моста,
– допустили в "Юге".

В оперативном командовании подчеркнули, что угроза ракетных и дроновых атак сохраняется, как и минная опасность на суше и в море. Кроме того, враг усилил обстрелы Херсонской области. Только за прошедшие сутки зафиксировали 97 атак с применением около 440 снарядов.

Вместе с тем Силы обороны продолжают уничтожать врага. За минувшие сутки в зоне ответственности ОК "Юг" было уничтожено 3 БПЛА противника оперативно-тактического уровня, а также:

  • 10 оккупантов;
  • 5 лодок;
  • 1 танк Т-72/62;
  • 7 единиц инженерной и авто-бронетехники.

Актуальные потери оккупантов

Россияне продолжают кровопролитную войну, а их потери приближаются к 200 тысячам живой силы. Только за последние сутки оккупанты потеряли:

  • личного состава – 199460 (+580);
  • танков – 3759 (+3),
  • боевых бронированных машин – 7336 (+11),
  • артиллерийских систем – 3137 (+21),
  • РСЗО – 562 (+0),
  • средства ПВО – 316 (+2),
  • самолетов – 308 (+0),
  • вертолетов – 294 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2720 (+24),
  • крылатых ракет – 973 (+3),
  • кораблей / катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6034 (+16),
  • специальной техники – 407 (+3).

Генштаб ВСУ также сообщил, что россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за сутки произошло 46 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Автор: Анжеліка Байбак