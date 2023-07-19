Оккупанты в ближайшее время планируют провокации на ЗАЭС с применением тяжелого вооружения
Источник:ГУР МО Украины
Есть вероятность, что российские захватчики в ближайшее время планируют организовать очередную вооруженную провокацию на территории Запорожской АЭС. Для этого среди личного состава оккупантов распространяется информация о якобы подготовке штурма ЗАЭС.
Конечно, по версии России, этот штурм якобы готовят украинские Силы безопасности и обороны. Информацию о возможном "штурме" ЗАЭС распространил среди личного состава оккупационного контингента так называемый "департамент военной контрразведки" ФСБ.
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Когда оккупанты могут устроить провокацию
Как сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, вражеская спецслужба утверждает, что "штурм" Запорожской атомной станции будет организован уже в конце июля. Более того, она назвала и его участников.
Так, согласно данным "департамента военной контрразведки", в "штурме" должны принять участие:
- "штурмовые группы",
- неназванные "добровольческие вооруженные подразделения Украины".
Тиражирование такой информации может свидетельствовать о подготовке оккупантами операции "под чужим флагом", которая приведет к масштабной аварии на ЗАЭС. По имеющейся информации, готовятся очередные имитационные обстрелы станции с целью дальнейшего обвинения в них Украины,
– предупредили в ГУР МО Украины.
Запорожская атомная электростанция заминирована давно
Также в ГУР напомнили, что Запорожскую АЭС враги захватили еще в начале полномасштабной войны в Украине, 4 марта 2022 года. С тех пор неоднократно обнародовалась информация о заминировании:
- территории станции,
- нескольких энергоблоков,
- пруда-охладителя.
Безответственные действия рашистов неоднократно приводили к нарушению норм ядерной безопасности и созданию аварийных ситуаций на крупнейшем в Европе ядерном объекте. Такие действия – очевидный акт ядерного терроризма,
– подчеркнули в ГУР МО.
Гарантировать же безопасную эксплуатацию атомной станции может ее возвращение под полный контроль Украины и МАГАТЭ, а также создание вокруг ЗАЭС широкой демилитаризованной зоны. О чем после захвата электростанции Украина заявляла неоднократно.
Провокация на ЗАЭС могла быть 5 июля
- Заметим, что подобные вражеские обстрелы электростанции ожидались еще в начале месяца. Ведь до этой даты оккупанты якобы рекомендовали своим приспешникам покинуть станцию. Также до 5 июля с ЗАЭС Россия вывела часть своих войск.
- Более того, накануне этой даты в Вооруженных Силах предупредили, что на двух энергоблоках станции заметили предметы, визуально напоминающие взрывчатку. Это свидетельствует, что оккупанты в ближайшее время могли совершить провокации на территории Запорожской АЭС.
- Вскоре после этого гендиректор МАГАТЭ заявил в последнем отчете по ситуации вокруг ЗАЭС, что взрывные предметы там не обнаружили. Однако при этом крыши реакторных блоков никто не обследовал. Также гендиректор агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что Россия не разрешает инспекцию третьего и четвертого реакторного блока.