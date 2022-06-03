Оккупанты в Херсоне захватили паспортные сервисы и раздают российские документы
Источник:фейсбук ОК "Юг"
В течение 100 дней полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ изо всех сил противостоят врагу во всех боевых направлениях. Впрочем, некоторые все же остаются неподконтрольными Украине.
Оккупанты в Херсоне захватили паспортные сервисы
В частности, речь идет о Херсоне, который находится под оккупацией. Российские захватчики не оставляют попыток покорить мирное население. Для этого ищут разные методы. Об одном из них рассказали в оперативном командовании "Юг".
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Да, российские военные захватили паспортные сервисы Херсона. Выдают гражданским жителям города свои документы.
Оккупанты в Херсоне захватили паспортные сервисы, начинают выдачу горожанам паспортов России,
– говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве добавили, что четвертые сутки жители Херсона и некоторых общин остаются без связи и интернета. Почти на всей временно захваченной территории кафиры заблокировали доступ местного населения к украинским операторам мобильной связи и сети Интернет.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- 1 июня в Минобороны Украины рассказали, что наши бойцы в Херсонской области освободили от россиян ряд населенных пунктов . Однако какие именно населенные пункты уволили – пока неизвестно .
- Российские захватчики продолжают удерживать в заложниках людей на временно оккупированной Херсонской области. Хуже всего то, что вчера, 2 июня, они зелеными коридорами не позволили вывезти даже детей .
- Россияне продолжают мародериты, в том числе и на Херсонщине. По словам Виталия Кима, есть информация, что российские захватчики разграбляют магазин "Эпицентр" в Херсоне.
- Интересно, что появилась информация о том, что кафиры на Херсонщине нанимаются собирать клубнику . За 50 гривен в час враги собирают клубнику у украинцев на полях. Кафиры сами предлагают свои услуги, чтобы хоть как-то прокормиться.
Обстановка на Юге Украины: смотрите видео
Какая ситуация на Юге Украины: данные ОК "Юг"
- В течение ночи 3 июня украинские подразделения в Херсонской и Николаевской продолжали защищать занятые рубежи под артиллерийско-минометными обстрелами противника.
- Враг активных наступательных действий не вел, но на рассвете попытался выйти в боевое столкновение в районе Лозового, Херсонской области. Удачи не получил, и отошел на исходные позиции.
- Николаев и пригород за ночь дважды обстреляны ствольной тяжелой артиллерией 152-го калибра.
- В Черном море корабельная группировка изменений не претерпела, продолжает держать блокаду, угрожать применением крылатых ракет и вынашивать планы десантной операции.
- В Одесской области продолжаются контрдиверсионные меры, по результатам которых задержан торговец оружием. Он пытался убежать, бросив в милицию гранату.